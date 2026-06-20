150 restaurantes que importan
Granja Elena: la excelencia bulliciosa de la alta cocina familiar
Los hermanos Borja, Patricia y Guillermo Sierra comandan esta casa de cocina sabrosa, fiel a sí misma y reconocible desde el primer bocado
En Granja Elena la gastronomía es un ejemplo de continuidad sabrosa. Lo que empezó con Abel Sierra, Paquita y Olga Calvo en la cocina, continúa ahora con los hijos: Borja en los fogones, Patricia (sumillería) y Guillermo en la sala. Sala pequeña y bulliciosa, pero siempre viva. No hay impostación en el relevo, la cocina ha ido escalando año tras año en calidad y prestaciones de forma natural. Granja Elena es uno de esos restaurantes donde la fidelidad del cliente vale más que cualquier moda. El prestigio se mide por la ocupación constante. A Granja Elena se va, pero, sobre todo, a Granja Elena se vuelve.
La cocina de Borja coloca al cliente por delante y al ego arrinconado, detrás. Hay mucha técnica, pero nunca como exhibición. Los clientes disfrutan tanto de unos gozosos garbanzos con botifarra de perol o de la popular capipota (desde las 7h abiertos para esmorzar de forquilla), como de la regia “gamba roja y gorda de Palamós” (sic) cocida al punto de sal, el risotto de colmenillas y foie gras o la impresionante merluza con kokotxas (la huella de Hilario Arbelaitz aparece con claridad. Borja pasó por Zuberoa y encontró allí algo más que técnica: una forma de entender el oficio). Atención a los bocadillos siderales de Carmen Bosch, la tieta, imprescindibles. Granja Elena simboliza una restauración donde la excelencia no depende del espectáculo, sino de la constancia y se ha convertido, sin pretenderlo, en un icono y referente de la actual Barcelona gastronómica. Por algo será.
Granja Elena
Pg. de la Zona Franca, 228, Sants-Montjuïc, 08038 Barcelona
Tel: 933 32 02 41
Precios medios: desayunos de tenedor 20 euros, carta 60 euros.
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