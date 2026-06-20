Glug: la barra donde la cocina sabrosa muerde fuerte

Glug parece sencillo porque su propuesta prescinde de todo aquello que no es esencial. Un espacio de azulejos blancos, líneas rojas, una gran barra segmentada y una cocina casi expuesta, sin solemnidad. Es un sitio pensado para entrar sin ceremonia, pedir una copa de vino y sentarse en la barra a tomar unos platillos. Y eso es Glug, claro. Lo que pasa que Beatrice Casella e Iván García esconden bajo esta aparente sencillez visual una ambición culinaria y gastronómica profunda, no evidente y que te atrapa al primer mordisco. Glug es ñam.

Beatrice fue jefa de cocina en Hisop, pasó por Tickets y por Xavier Pellicer. Iván ha trabajado en lugares como Direkte, Disfrutar y Aürt. Como dice el meme: “aquí hay nivel”. Conocimiento profundo y cocina filtrada por una voluntad clara de contención: técnica sin rigidez, creatividad sin exhibicionismo. En Glug se come sabrosísimo y muy bien. No es exactamente cocina catalana ni italiana ni francesa, aunque hay un poco de todo eso. Es una cocina de la memoria, hecha con lo que han vivido y con lo que les apetece cocinar. Su sopa de cebolla es profunda como la fosa de las Marianas. Tostados, caramelizados, el ligero dulzor de la cebolla: te sale el umami por las orejas con las cucharadas y más cuando muerdes los raviolis de pasta fresca rellenos de queso Comté. La sopa de la vida. Enorme oferta de vinos, y una jukebox para que la clientela elija la música ambiental. Glug huye del gastro-ruido escandaloso, es afinación en el paladar.