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Glug: la barra donde la cocina sabrosa muerde fuerte
Beatrice Casella e Iván García ofrecen, tras una apariencia informal, una cocina ambiciosa, precisa y profundamente apetecible
Glug parece sencillo porque su propuesta prescinde de todo aquello que no es esencial. Un espacio de azulejos blancos, líneas rojas, una gran barra segmentada y una cocina casi expuesta, sin solemnidad. Es un sitio pensado para entrar sin ceremonia, pedir una copa de vino y sentarse en la barra a tomar unos platillos. Y eso es Glug, claro. Lo que pasa que Beatrice Casella e Iván García esconden bajo esta aparente sencillez visual una ambición culinaria y gastronómica profunda, no evidente y que te atrapa al primer mordisco. Glug es ñam.
Beatrice fue jefa de cocina en Hisop, pasó por Tickets y por Xavier Pellicer. Iván ha trabajado en lugares como Direkte, Disfrutar y Aürt. Como dice el meme: “aquí hay nivel”. Conocimiento profundo y cocina filtrada por una voluntad clara de contención: técnica sin rigidez, creatividad sin exhibicionismo. En Glug se come sabrosísimo y muy bien. No es exactamente cocina catalana ni italiana ni francesa, aunque hay un poco de todo eso. Es una cocina de la memoria, hecha con lo que han vivido y con lo que les apetece cocinar. Su sopa de cebolla es profunda como la fosa de las Marianas. Tostados, caramelizados, el ligero dulzor de la cebolla: te sale el umami por las orejas con las cucharadas y más cuando muerdes los raviolis de pasta fresca rellenos de queso Comté. La sopa de la vida. Enorme oferta de vinos, y una jukebox para que la clientela elija la música ambiental. Glug huye del gastro-ruido escandaloso, es afinación en el paladar.
Glug
Carrer de Viladomat, 289, 08029 Barcelona
Tel: 747 747 429
https://www.instagram.com/glug.bar/
Precio medio: 40 euros
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