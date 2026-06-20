Germans Miquel’s: el restaurante de cambrils donde el producto manda

Pegadito al puerto de Cambrils hay un restaurante donde la honestidad culinaria y la calidad del producto valen un imperio. Germans Miquel’s es una casa que no necesita impostar nada para imponer su la verdad inapelable del producto bien cocinado, con una regularidad pasmosa y exacta, con una esencialidad radical que no necesita distraer con ninguna clase de efectismo. Cocina sin fuegos artificiales.

El mar, desde luego, es la materia prima inmediata. Es una cocina que huele a sal y a lonja. Marinera hasta las trancas. Frituras de ejecución perfecta, ligeras, crujientes y nada grasas, escabeches (sardinas) afinados con el equilibrio exacto y la cocción ajustada para que las carnes se mantengan firmes y sin rastro de sequedad, arroces al punto de sabores profundos sin necesidad de resultar barrocamente recargados. Guisos donde el sabor se construye por acumulación y sedimentación, no por estridencia. Imprescindibles los pulpitos al estilo Magí y los boquerones, deliciosa y delicadamente avinagrados. Y aunque sea una cocina directa y sencilla, todo esto se consigue con un dominio de la técnica bien ajustado. Lo que pasa es que, en esta casa, la técnica no se exhibe y pasa bajo el radar del ojo poco atento o no entrenado. Abierto en los años setenta como taberna portuaria por sus tíos Carlos y Lluisa, son los hermanos Xavi (sala) y Jaume (cocina) Miquel los que tomaron las riendas a partir del año 1998. Cocina en dialecto marinero, el mar puesto en el plato.