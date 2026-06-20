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Fonda Sala: el templo tranquilo del clasicismo catalán
Toni Sala convierte la liebre a la royale, los canelones de faisán o el mi-cuit en emblemas de una casa donde el clasicismo sigue teniendo pleno sentido
En Olost, Las calles respiran tranquilidad y aún hoy resuenan a grito de infancia jugando en la plaza del pueblo. Frente a la iglesia de doble torre y junto al ayuntamiento, se alza la Fonda Sala, un santuario donde el acto de comer adquiere una solemnidad tranquila. Toni Sala es cocinero y heredero una tradición que ha sabido renovar sin traicionar el clasicismo subyacente. Fonda Sala es cocina clásica catalana, de raíz afrancesada reconocida con estrella Michelin. Una cocina que habla con voz tranquila porque no necesita estridencias, donde el producto de temporada no se exhibe: se trata con respeto. Cada elaboración parece buscar el punto justo entre contención y profundidad. Los clásicos no se repiten por costumbre o dejadez, son platos tan perfectamente ejecutados que siguen teniendo todo (todo) el sentido. La liebre a la royale, los canelones de faisán o el mi-cuit son hitos indiscutibles del gourmetismo ilustrado. Historia del bien comer.
La despensa habla el idioma del territorio (trufa, setas, caza…) mediante productos que se dejan interpretar en platos de elegancia discreta y contenida. No se necesita artificio en unos canelones de traca i mocador, en los tartares que elevan la materia prima o en los guisos de caza que perfuman la vida de bosque. Fonda Sala es el imperio de la estacionalidad. Atención a la bodega, un archivo histórico de botellas que esperan su momento, su ocasión. Fonda Sala impresiona por su perfecta exactitud, todo es sabroso, impecable y preciso.
Fonda Sala
Pl. Major, 17, 08516 Olost, Barcelona
Tel: 938 88 01 06
Precios: menús de 84 y 98 euros. Carta, 85 euros.
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