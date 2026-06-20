150 restaurantes que importan
Fogony: alta cocina que lleva más de 25 años brillando
Zai Cotonat, Jose Rodríguez y Pep Rodríguez Cotonat mantienen vivo un proyecto familiar donde el producto de proximidad y la autoría dialogan con naturalidad
En 1991, Josep Rodríguez (Jose) y Zaraida Cotonat (Zai) abrieron el Fogony en Sort, la capital del Pallars. Su trabajo y trayectoria fue reconocida en 2001 con una estrella Michelin (que veinticinco años después, aún mantienen, no es poca cosa) así que estamos ante una casa referente, casi diríamos que estructural en la gastronomía pirenaica. El nombre del restaurante remite al término “fogony”, un efecto atmosférico donde el viento que llega frío y húmedo a los Pirineos se transforma tras atravesarlos en cálido y seco en los valles del Pallars. Es, por tanto, una evocación a la calidez y la comodidad sorprendente e inesperada en un entorno invernal de alta montaña. Fogony es un restaurante familiar de alta cocina catalana modernizada, de autoría y con mirada pirenaica, donde la personalidad gastronómica de Zai explora con curiosidad y libertad el entorno y todas las posibilidades que este tiene para desarrollar su particular lenguaje culinario.
Oferta estructurada en dos menús. El llamado “Km 0”, es una exploración de los productos de proximidad. Pollos eco de la Torre d’Erbull, ternera bruna de los Pirineos, cordero xisqueta, quesos, verduras, embutidos, setas, almendras de Àger y otros productos del entorno. La despensa Pirenaica metida en los platos de Zai (Pep, el hijo de ambos, forma parte del equipo de cocina). El “Confiança” propone un recorrido por platos emblemáticos de su cocina. En la sala, Josep atiende con oficio y temple. La oferta de bodega es amplia. Calidez en el plato, en la copa y en el trato. Fogony.
Fogony
Avinguda de la Generalitat, 45, 25560 Sort, Lleida
Tel: 973 62 12 25
Precios: menú 'Km 0' 65 euros, menú 'Confiança' 105 euros.
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