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150 restaurantes que importan

Esperit Roca / Fontané: la fortaleza gastronómica de los hermanos Roca

Los hermanos Roca han creado un complejo gastronómico de primer orden que alberga dos restaurantes de cocina espectacular

El plato Toda la Gamba de Esperit Roca.

El plato Toda la Gamba de Esperit Roca. / Joan Pujol-Creus

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Òscar Gómez

Òscar Gómez

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Joan, Josep y Jordi Roca han tomado al gastro-asalto la antigua fortaleza militar de Sant Julià de Ramis y han instalado allí algo mucho más complejo que un simple restaurante. Es un espacio expositivo, una destilaría, un hotel, dos restaurantes y una mirada generosa a la tierra que los ha visto crecer. Girona en 360 grados metida en la retina. En el corazón fortificado, excavado en la piedra, reposan ochenta mil botellas acariciadas de forma constante por la música barroca, un corazón de vino, sombra y belleza. Y junto a esa bóveda celestial que nunca ve las estrellas, Esperit Roca, el restaurante con estrella Michelin. Con Raúl Sillero en cocina y Carles Aymerich a cargo de sala y vinos. Esperit Roca reinterpreta y actualiza platos icónicos de El Celler de Can Roca, convertidos en pequeñas piezas que vuelven a la vida del mordisco, frescamente vivificados en versión menú para degustar: 6 platos + 2 postres (menú mundo salado) o 2 platos + 6 postres (menú mundo dulce). También disponible a la carta para los que prefieren pasear por el universo Roca con sus propios pasos.

Fontané Restaurant:

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Fontané es el restaurante-homenaje que los tres hermanos han dedicado a su madre, Montserrat. Es un gesto de gratitud hecha cocina. La cocina tradicional catalana, la cocina de las madres, es la protagonista absoluta elevada con la mirada y filosofía de los Roca. Alta cocina a precio más que accesible, emoción, belleza y sabor a partes iguales. Menú degustación y también opción de carta.

Esperit Roca / Fontané

Carrer Major, Entrada 1, 17481 Sant Julià de Ramis, Girona

Tel: 872 20 14 43

https://hotelesperitroca.com/gastronomia-new/

Precios: menús degustación 139 euros y 170 euros. Carta 90 euros. Fontané: menú 70 euros. Carta 65 euros.

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