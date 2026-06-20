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Era Coquela: tradición aranesa actualizada

Marc Nus plantea el diálogo entre la tradición y la alta cocina como una evolución natural, no como una fusión forzada

Era coquela es tradición aranesa actualizada.

Era coquela es tradición aranesa actualizada. / Restaurante

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Òscar Gómez

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Era coquela es tradición gastronómica aranesa cocinada desde el cariño, el respeto y la calidad. El restaurante cuenta con una agradable sala donde el techo de madera, las mesas de pata ancha y la luz generosa que entra por el ventanal te grita a la cara que estas en la Val d’Aran. Ere coquela es también, un restaurante de montaña y se nota nada más entrar. Marc Nus es tercera generación de restauradores y hosteleros, de casta le viene al galgo y suya es la capacidad de ofrecer desde la solidez absoluta, una cocina pirenaica que sabe ser tradicional sin resultar desfasada. Desde las ollas aranesas a los caracoles, pasando por canelones y guisos de cuchara (sin obviar la ocasional aparición platos con acento clásico -esto es, francés- y de bolsillo elevado, como el foie gras, las trufas o el caviar).

La clave principal está en plantear este matrimonio gastronómico entre la tradición y la alta cocina, no como una fusión forzada, sino como la elevación natural que corresponde al entorno y su historia. Dejar elegir al cliente si quiere inclinarse por una coquinaria de tradición directa (pichón a la parrilla con foie gras, espárragos con trucha y yema curada, paletilla de cabrito con reducción de naranja) o explorar conjuntamente sin perder la esencialidad (rabitos de cerdo con bogavante, anguila ahumada con berenjena y parmesano, lomo de ciervo con maíz y grosella negra). Rosa Cruz a cargo de la sala. Era Coquela es hospitalidad, excelencia y cocina de tradición que sabe evitar la inmovilidad.

Era Coquela

Avenguda Garona, 29, 25530 Vielha, Lleida

Tel: 973642915

https://www.eracoquela.com/

Precios: 55 euros.

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