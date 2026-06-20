Enoteca: la poesía marina que habita en el Hotel Arts

Enoteca (dos estrellas Michelin) es una demostración de que la gran cocina de hotel no tiene por qué quedar atrapada en la solemnidad acartonada, el exceso decorativo o el interiorismo apabullante. Los barceloneses aún nos sentimos distantes de estos establecimientos, interpretados a veces como espacios encapsulados, restringidos e inalcanzables. Y lo cierto es que -más allá de la capacidad económica, por supuesto-, son restaurantes abiertos al interés gourmet general. Y la cocina de Paco Pérez, es mucho más que interesante: es un patrimonio catalán.

Aunque el cocinero es heredero del movimiento bulliniano, su interpretación es libre y personal. Cocinar también es evolucionar. Los productos del mar son vedettes tratadas con mimo y reverencia, a menudo en platos golosos visualmente sencillos, fáciles de interpretar. Los vegetales, la huerta, son también protagonistas. Provenientes casi siempre de la Mar d’Amunt (Empordà) o de la comarca del Maresme, lucen ese plus que les da el suelo salino vecino del mar. La montaña, que en la Mar d’Amunt también muere en el mar, es territorio fragante de setas, atención al otoño en Enoteca. Es un festival. Escabeche de algas, guisantes lágrima con zamburiña y codium, la espardeña desnuda con miso de yuzu, pie de ternera y capuchina. Platazos. Los sábados menú de arroz por 150 euros. Enoteca te cuenta donde estás comiendo en forma de poesía masticable. Ese es el lujo, por muy bonito que sea el espacio. Eso es lo esencial.