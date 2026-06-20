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150 restaurantes que importan

Enigma: cuando el minimalismo se convierte en extraordinario

Albert Adrià firma una de las cocinas más libres del mundo: producto, precisión técnica y placer concentrado en elaboraciones de apariencia esencial

Kuzusuizen de calamares en Enigma.

Kuzusuizen de calamares en Enigma. / JORDI OTIX / EPC

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Òscar Gómez

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Enigma (dos estrellas Michelin) es una interpelación directa al placer a través de lo esencial. Cocina minimalista, tan sabrosa como conceptual. Albert Adrià es capaz de convertir lo aparentemente simple en algo inesperado con sencillez visual, desbordante placer gustativo y descomunal precisión técnica. Vanguardia en estado puro, de las (muy) pocas que actualmente hay en el mundo, en este gastro mundo en ocasiones banal y casi siempre exagerado. Desde la contención, la explosión. Desde el minimalismo, llegar a lo máximo. Interiorismo singular, todo empuja a la experiencia memorable. El protagonista es el producto, que convive con la técnica, invisible, aunque esencial. Es una cocina estacional que parece ligera, incluso efímera en algunos casos, pero que deja una huella profunda en la memoria del comensal. Foie gras en sal de anchoa, quisquilla sin trabajo, soufflé de mozzarella, ravioli de fricandó, guisante lágrima en vaina de judía verde (qué espectáculo, qué plato), tuétano con caviar y lenteja o pluma de espárrago blanco.

El menú degustación es dinámico y cambiante, incorporan nuevos platos durante todo el año. Albert explora y juega con las posibilidades del formato: puedes decidir si quieres que cada elaboración llegue con o sin información. Conocer o no lo que se va a morder cambia por completo la forma de enfrentarse a un plato. Nada es mejor, nada es peor y tuya es la libertad en este caso. Libertad es una palabra bonita, y sobre todo es de justicia aplicarla a Enigma. Uno de los restaurantes más libres que existen. Y lo tienes al lado.

Enigma

Carrer de Sepúlveda, 38, 40, Eixample, 08015 Barcelona

Tel: 616 69 63 22

https://enigmaconcept.es/es/

Precio: menú degustación 280 euros

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