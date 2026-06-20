Empòrium / Bistrot 1965: dos formas de saborear el Alt Empordà

En 1965 la familia Jordà Giró empezó a tejer un relato gastronómico que hoy sigue desplegándose, como un paisaje en contínua evolución. En Empòrium, la gastronomía es una forma de arraigo al territorio y la familia. Las distinciones (una estrella Michelin) son la constatación del éxito de la filosofía familiar, de su forma de entregarse a la excelencia del oficio.

La cocina técnica, creativa y refinada de los gemelos Màrius y Joan Jordà brilla con luz propia y el servicio (Salvador Jordà al mando, su padre) es elegante sabiendo ser desenfadado, sin someterse al corsé de la excesiva formalidad. Definen su cocina como de mar y montaña, basada en productos del Alt Empordà sostenibles y de proximidad. Enamorados de su tierra, muestran su esencia a través de la tradición evolucionada y elevada con una mirada actual y dos menús degustación. En ambos encontramos la gamba roja de Palamós, combinada con calabaza, naranja y albahaca, un plato-producto icónico, una bandera en el paladar. Se incluyen toques creativos como la roca de remolacha con zumaque (especia de sabor ácido y ligeramente afrutado) o el arroz de la gallinera, un bocado delicado, crujiente, picante y especiado que habla de tradición y cultura que atesoran los humedales de l'Empordà.

Bistrot1965

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A pocos metros de su hermano mayor, el Bistrot 1965, con la madre Elena Giró al mando de la sala, cocina menos elaborada que en el Empòrium, pero también con guiños actuales a las bases de la cocina tradicional.