150 restaurantes que importan
Els Tinars: alta cocina de rotunda honestidad
Marc Gascons reinterpreta la tradición con platos icónicos como la patata Tinars, rellena con carne de perol
Els Tinars (con estrella Michelin) es un restaurante de carretera singular, aventajado. Lo que empezó con el abuelo (Eduard Gascons) contando coches en distintos puntos kilométricos para decidir donde ubicar su restaurante, con la llegada del nieto, Marc Gascons, terminó evolucionando hacia una alta cocina donde el producto se eleva hasta el infinito y más allá desde la intervención respetuosa, a las técnicas que ocupan un discreto segundo plano. En el kilómetro 7,2 de la carretera de Sant Feliu a Girona la tradición se reinterpreta con gusto, elegancia y desenfado.
La cocina de Marc es un puente actualizado que une tiempos distintos y platos nacidos en el pasado siguen respirando bajo una nueva piel, contemporánea. La famosa patata Tinars (rellena con carne de perol artesana), que es intensamente crujiente, voluptuosamente dorada e infinitamente icónica es una demostración palpable de que el producto, en esta casa, lleva la voz cantante. Manda sí, pero no grita, porque los platos, de aparente sencillez a la mirada, se despliegan al contacto con las papilas con una profunda complejidad que te asalta en cuanto los catas. Hay mucha cocina, mucha técnica y mucho conocimiento bajo la aparente simplicidad: guisantes a la brasa con láminas de sepia al pil-pil, coca de tuétano con filete de ternera, caviar y anguila ahumada y tronco de rape rubio con jugo de sepia estofada, albóndigas y guisantes (de nuevo, a la brasa). Son suculencias que se explican por si solas. Elena Gascons a la dirección y sala. Els Tinars es cocina honesta hasta las trancas.
Els Tinars
Ctra. de St. Feliu a Girona, km 7, 2, 17240 Llagostera, Girona
Tel: 972 83 06 26
Precios: menú diario 59 euros, menú degustación 128 euros. Carta 90 euros.
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