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Els Pescadors de Llançà: la casa de la langosta del Cap de Creus
Lluís Fernández cocina el mar con claridad y rotundidad, mientras Maria Àngels sostiene en sala una hospitalidad luminosa frente a la Costa Brava
Els Pescadors de Llançà es un restaurante donde la cocina es tan clara y rotunda, que no necesita explicarse. En esta casa, la cocina simplemente ocurre de la misma manera que ocurren las mareas: sin necesidad de discursos, sin ruidos asociados. Es una cocina de verdad desnuda entregada al mar, que nació en los años setenta del siglo pasado en forma de taberna de pescadores en el mismo puerto de Llançà de la mano de Lluís Fernández y Anna María Punset. Actualmente, son sus hijos quienes conducen el timón, Lluís en cocina y Maria Àngels en la sala. Pero ¿Qué ha cambiado? En el fondo, en la esencia, poca cosa…o nada.
Esta ventana abierta a la costa brava (excelente terraza y luminoso comedor con paredes blancas) es el escenario perfecto para degustar el mar y relamerse los bigotes con la pesca diaria o con las langostas que habitan en el acuario. Han convertido la langosta del Cap de Creus en uno icono gastronómico de la casa, y por eso entregan a cada cliente que la degusta, una ilustración personalizada y numerada. A la langosta (frita, con huevos, flambeada, en cazuela a la americana…) se suman los suquets, los platillos de sonsos fritos y los arroces secos que son matrimonio perfecto de tierra y mar (justo antes de servir, unas gambitas blancas sobre la paella, el calor residual les da el punto perfecto). Todo es goloso, todo es festivo. Hay cocinas que cuentan historias, pero otras son, directamente, el lugar donde estas historias suceden.
Els Pescadors de Llançà
Carrer Castellar, 41, 17490 Llançà, Girona (Hotel La Goleta)
Tel: 972 38 01 25
http://www.restaurantelspescadors.com/
Precio: 80 euros.
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