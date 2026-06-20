Dvisi: producto, técnica, curiosidad y complicidad

Dvisi es una palabra inventada que suena a clave secreta, pero más allá del divertido (y vicioso) juego sonoro, cuando lo descifras revela algo tan humano y cómplice como son dos trayectorias entrelazadas. Laura Vicente y Jordi Simón (Vi y Si) han construido una historia común a cuatro manos como quien borda un mismo mantel durante años. Puntada a puntada, desde la adolescencia hasta el presente, porque se conocieron con 16 años.

La cocina de Jordi pivota sobre el producto, la precisión técnica y un cierto desenfado lúdico. Hay bocados que son propuestas abiertas al mundo, como el laminado de picanha de wagyu de l’Empordà salseada con miso blanco, yuzu, ajo negro y “tierra” de cacahuete. Otros mordiscos buscan una emoción más directa y próxima, como las vieiras a la brasa con capipota y jamón ibérico, una vuelta de tuerca al mar i montaña tradicional.

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A veces, la intensidad se desborda como una marea imposible de controlar, como sucede con el pollo a la catalana con tartar de bogavante mediterráneo. En otras ocasiones, todo se recoge un poco y aparece un cierto clasicismo revisitado: en el Wellington se abandona la solemnidad del corte noble del solomillo para abrazar la melosidad de la carrillera, como si la tradición decidiera quitarse la corbata. Laura gobierna la sala con naturalidad y sin artificio, con hospitalidad sincera y cercana. Dvisi no pretende construir un estilo cerrado, es más bien un organismo en movimiento, un laboratorio de la curiosidad reflexionada.