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La Dolceta: brasa de encina y cocina directa

Desde 1962, producto catalán de temporada con una cocina directa, marcada por la parrilla y la brasa de madera de encina

Las carnes a la parrilla de La Dolceta son una de sus especialidades.

Las carnes a la parrilla de La Dolceta son una de sus especialidades. / Restaurante

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Òscar Gómez

Òscar Gómez

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La Dolceta es producto y felicidad para los amantes de la brasa. Situado en plena huerta de Lleida, entre frutales y a pie de carretera, la propuesta no necesita ni gran escenografía (el exterior es bastante discreto) ni artificios para triunfar. Abrió sus puertas en el año 1962 y desde entonces trabaja con producto catalán de temporada bien escogido. Lo someten a una cocina directa que domina de forma absoluta lo que ocurre sobre una parrilla y al calor ardiente de la brasa de madera de encina. Quizá, o seguramente por eso, forma parte de la memoria gastronómica leridana.

Las verduras llegan de muy cerca, todavía cargadas de tierra y humedad vegetal. Tomates verdaderos y lechugas que crujen sonoramente, en verano los pimientos y las berenjenas dan una escalivada de carnosidad pulposa, dulce y ahumada. Estamos en Lleida y, por tanto, hay caracoles. Imprescindibles, y de hecho su redonda silueta forma parte del logo de la casa. También brasean pulpos, morro de bacalao, lubinas y rodaballos salvajes, aunque la gran especialidad es, por supuesto, la carne, que adquiere una jugosidad ahumada irresistible. Entrecots y solomillos, conejo, codornices, costillas de cordero y manitas de cerdo. Todo el repertorio parrillero que se acompaña con judías blancas (atención, también pasadas por la brasa) o la mencionada escalivada. Muy interesante la sección de platos de temporada, lógicamente cambiantes a lo largo del año: calçots, alcachofas, rovellons o guisantes lágrima.

La Dolceta

Camí de Moncada, 42, 25198 Lleida

Tel: 973231364

https://www.ladolceta.com/

Precios: 55 euros.

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