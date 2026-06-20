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Divinum: cuando la alta cocina también se hace en la sala
Joan Morillo, Laura Tejero, Isidre Soler y Arnau Casadevall construyen una propuesta donde cocina y sala dialogan y se potencian mutuamente.
En Divinum (una estrella Michelin) la cocina se extiende, respira y se completa en la sala. El acto de cocinar entendido como un recorrido, y no como un punto final. Joan Morillo y Laura Tejero dirigen desde el comedor, trazando una coreografía donde el servicio deja de ser tránsito para convertirse en parte activa del relato. Divinum es una casa construida desde la mirada de quienes sirven, y eso altera el eje habitual. La sala no acompaña: interpreta. No traduce: crea. Y en ese desplazamiento, la experiencia adquiere una dimensión distinta, más completa, más consciente.
En cocina, Isidre Soler y Arnau Casadevall trabajan en libertad coordinada con Joan y Laura. Este es un proyecto de inteligencia colectiva. Su cocina es elegante, afinada y refinada. No rehúyen los momentos de audacia, pero saben bordar los momentos de clasicismo contenido. No hay ruptura estridente ni refugio acomodado, hay diálogo. Cocina y sala, presente, futuro y pasado.
Un brioche que se abre y se rellena frente al comensal, una yema que se cura a la vista, una emulsión que nace en directo. Son actos que convierten la mesa en escenario y al comensal en testigo. Girona y sus productos puestos en los platos. Una cebolla trabajada hasta revelar nuevas texturas, unos caracoles (valentía en la alta cocina), un caldo de champiñones que condensa el bosque en una sola cucharada. La bodega amplifica el conjunto, el carro de quesos es espectacular. Divinum es un sistema bien afinado. Cocina, sala y felicidad.
Divinum
Carrer de l'Albereda, 7, 17004 Girona
Tel: 872 08 02 18
Precios: Menús degustación de 105 euros y 160 euros. Carta 100 euros.
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