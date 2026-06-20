Dit i Fet: la promesa cumplida de comer feliz en Girona

Dit i Fet es una promesa cumplida. Decir y hacer, pensar y cocinar. Disfrutar aquí y ahora. El restaurante está situado en el corazón de Girona, donde las piedras susurran historias y el aire vuela entre callejones estrechos. La ciudad, con el Barri Vell enroscado como un laberinto de la memoria, actúa aquí como prólogo gustoso. Los platos son una extensión comestible del paisaje de Girona, su tierra y su mar. En los fogones, Adrià Edo trabaja como quien escucha la tierra antes de tocarla. Es una cocina que evoluciona y avanza desde la aparente sencillez, pero en sus platos habitan muchas capas de sabor, aroma y memoria. Esta cocina no necesita disfraces ni estridencias para ser plena, creativa y gustosa. Júlia Trota atiende la sala con hospitalidad, equilibrio y pausa. El resultado es un restaurante pequeño donde es muy fácil ser feliz.

Croquetas que en su interior albergan la profundidad del guiso, una gilda que despierta el apetito con un chispazo salino. Los platos como el tartar de vieiras con salsa de oliva manzanilla y piparra se mueven cómodamente entre lo vegetal y lo marino. Tuétano a la brasa (con ensalada de cilantro), tortilla cremosa de gamba de Palamós, pies de cerdo planchados con Comté, pichón de Bresse a la brasa con piparra. Suculencias voluptuosas, un despiporre palatal variado y audaz. Bodega amplia y abierta al mundo. Dit i fet despierta entusiasmos, y lo hace desde la proximidad y el detalle. Es una cocina luminosa que, para enamorar, no necesita alzar la voz.