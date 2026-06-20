En Disfrutar, la vanguardia no nace de la ruptura con la tradición, sino de su comprensión profunda. El cubicaje descomunal del motor de innovación técnica y conceptual de Oriol Castro, Eduard Xatruc y Mateu Casañas obliga a mirar, a observar, Disfrutar como quien goza ante un colorido rosetón gótico. Cada elaboración propone una figura distinta y una lectura nueva. A menudo se adivina la raíz de una elaboración popular reinterpretada, reconstruida y reimaginada desde la libertad que atesora quien sabe que, por muy alto que vuele, siempre sabrá encontrar el camino de regreso a casa. Tres estrellas Michelin, todos lo sabemos, pero hay que dejarlo escrito. El mejor restaurante del mundo para la guía 50 Best, todos los sabemos, pero hay que dejarlo escrito.

El comensal extranjero quizá no comprenda todos los códigos, pero seguro que percibe que en Disfrutar se está contando un territorio y una historia. Esta cocina, es, en el fondo, una manera de ver la vida. Lo cotidiano transformado en extraordinario, sí, pero en Disfrutar la técnica nunca es el fin. No todos lo saben, pero hay que dejarlo escrito. Lo importante no es la multiesferificación, las burbujas sólidas en grasa o cualquiera de los otros brillantes hallazgos que acumulan a sus espaldas. Lo esencial es la emoción que esas herramientas consiguen provocar: placer, desconcierto, risa, sorpresa, memoria. La creatividad no se mide en rareza, sino por la capacidad de tocar algo más profundo que el simple asombro. Tecnoemoción.