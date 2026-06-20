Direkte: raíz catalana, pulso asiático y ambición de barra

El cocinero Arnau Muñío practica una cocina de catalanidad viajada que no se protege tras ridículos escudos de pureza. Es una cocina atravesada por otras geografías con naturalidad, sin voluntad de fusión metida a golpes de martillo “marketiniano”, sin rastro de exotismo decorativo. Lo que aparece en sus platos es la vida. Concretamente la vida de Arnau, que ha viajado muchísimo, y de cada kilómetro ha extraído conocimiento culinario, matices, productos, maneras de transformar.

Nació Direkte en La Boqueria, en una pequeña barra donde unos pocos afortunados podían comer asomados a la actividad de la cocina. Tras el traslado a la calle París, ha conservado esta filosofía. Cercanía total y proximidad absoluta, pero con mayor comodidad. Es un restaurante de escala pequeña y ambición culinaria enorme.

Noticias relacionadas

El comensal sigue amorrado a esta cocina compleja cuya base conceptual es fascinante. Cocina estacional de raíz catalana reinterpretada desde un diálogo constante con Asia. Romesco, esqueixada, faves, mar i muntanya, picada, fricandó o capipota …no se trata de añadir miso, dashi o fermentaciones como simple gesto contemporáneo. Todo está repensado desde otras lógicas técnicas y gustativas. Hay técnica, hay elaboraciones largas y una mise en place impecable, pero nada pesa. Es afilada combinación, pureza de sabores, cocina ligera donde todo está pensado para que la complejidad no se perciba como un esfuerzo. El resultado no es una simple mezcla, es la cocina de Arnau. Cocina viajera.