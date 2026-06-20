Deliranto: alta cocina performativa, el sabor del relato

En Deliranto (una estrella Michelin) Pep Moreno ha elegido una vía singular: Pep cocina historias, Pep cocina relatos. Este un restaurante cuyo nombre nace del esperanto, idioma en el que deliranto significa delirio y donde, como ellos mismos proclaman, suceden alucinaciones gastronómicas. Entrar su comedor (de sólo seis mesas) implica una cierta suspensión voluntaria de la incredulidad, como cuando se apagan las luces de un teatro y uno acepta que, durante un rato, las reglas habituales dejan de gobernar la realidad. Cuando vuelven a encenderse las luces, se desarrolla una construcción escénica donde la comida actúa como lenguaje narrativo. Por temporadas, cambian la historia, el cuento, la ópera… Pep Moreno y su equipo desarrollan completamente la propuesta para cada obra. Las esculturas sobre la mesa, la iluminación, el ritmo, los platos, todo cambia y muta para articular la dramaturgia gastronómica. Sí, hay platos, pero también escenas, atmósferas, transiciones, tensiones y desenlaces.

Su cocina es conceptual y técnica. Platos de su menú operístico “Carmen” fueron la bola de cocktail, el tartar de gamba roja con obulato y el steak tartar de tuétano.

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En una época donde muchas de las experiencias gastronómicas parecen clonaciones despersonalizadas (misma vajilla, mismos códigos estéticos y mismos discursos sobre territorio o proximidad), Deliranto opta por ser diferente convirtiendo la ficción en materia comestible. La imaginación metida en el paladar.