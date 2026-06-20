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150 restaurantes que importan

El Cup Vell: el restaurante de tarragona donde manda la libertad

Pau Feliu y Ricard Llop practican una cocina libre, cambiante y profundamente ligada al producto que les llega cada día

El rape con alcachofa de El Cup Vell.

El rape con alcachofa de El Cup Vell. / Pau Arenós

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Òscar Gómez

Òscar Gómez

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Un restaurante de rompe y rasga, así es el Cup Vell. No tiene cartel en la puerta, su comedor es de piedra vista, paredes irregulares, una especie de rusticidad urbana desacomplejada. Si no fuera porque se ha convertido en un referente local gracias al boca oreja de la comunidad gourmet, podrían funcionar casi como una casa secreta para comensales aventajados. Pero lo cierto es que, sin cartel, en Tarragona son ya una referencia obligada. Su cocina es enérgica y cambiante. Los cocineros Pau Feliu y Ricard Llop son libres e imprevisibles. No trabajan carta convencional porque en esta casa nada transcurre por la senda de la gastronomía estandarizada. Tampoco hay un listado visible de vinos, la estructura de la oferta se desplaza según las producciones, los productos y la temporada.

Lo que sí hay es mucho oficio y producto, fuego, cuchillo, aliño y conversación (puedes cenar en la barra, charlar con los cocineros). Servicio cercano y directo. Trabajan con caza, casquería, pescados, verduras, y embutidos propios. Cocinan lo que llega de la plaza. Ensaladilla rusa dulce con chirivía y botarga, terrina de cabeza de cerdo con licores, botifarra del perol con matalahúva y acelgas cremosas con vadouvan (la tradición catalana cruzada con especias indias, ácidos, fondos complejos, fuego y grasa). El vino se mueve con la misma lógica informal y dialogada: Ricard pregunta, escucha y propone. El Cup Vell es, sobre todas las cosas, libertad culinaria desatada.

El Cup Vell

Carrer d'en Ventallols, 8, 43003 Tarragona

Tel: 636 85 82 43

https://www.instagram.com/elcupvell/

Precio: 60 euros.

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