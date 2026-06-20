Coure: dos décadas de alta cocina prestigiando la ciudad

Tras más de dos décadas, Albert Ventura sigue defendiendo con éxito una forma de cocinar rico que no necesita estridencias para imponerse. Coure sigue siendo un restaurante de referencia en Barcelona. No es un restaurante de gestos grandilocuentes, sino de convicciones y oficio. Tiene platos memorables de los que te hacen regresar.

Estas dos décadas han servido para evolucionar, y Coure funciona hoy como un restaurante de doble naturaleza: tiene barra y tiene comedor. Ambas ofertas conviven y tienen una frontera cada vez más difusa. Se puede comer casi bastante parecido en ambos espacios, así que la elección depende más del ánimo del comensal que del menú a degustar. Esta flexibilidad es una manera fantástica de transmitir su filosofía gastronómica: alta cocina sin rigidez, técnica sin distancia emocional. Coure es un restaurante donde, por suerte, la excelencia no exige solemnidad.

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En la sala se respira una elegancia tranquila que acompaña y potencia una cocina que sabe actualizar la cocina catalana sin disfrazarla de otra cosa. Una propuesta culinaria que no necesita parecer moderna porque lo es desde la honestidad del pensamiento. Desde la raíz. Quizá por eso Coure sigue siendo importante en esta ciudad. Porque detrás no hay una moda, sino un cocinero que todavía ejerce y practica algo esencial, que aún tiene ganas de cocinar. Y eso, en restauración, suele notarse mucho antes que cualquier posible tendencia, moda u otras zarandajas del mundo masticable.