La Cort del Mos: alta sensibilidad, raices catalanas y audácia gastronómica

En una calle estrecha de Palamós, algo retirada del frenesí y la marabunta turística pero aún cerca del Carrer Major, Jeffrey Ruiz y Helena Termes han abierto La Cort del Mos (premio Cocinero Gastronomic Forum 2025), un restaurante menudo en dimensiones físicas de enorme sensibilidad gastronómica. Tras su paso por casas como Via Veneto, El Celler de Can Roca, Fonda España o el Peralada Resort, han emprendido la búsqueda audaz de un lenguaje culinario propio. Su cocina aparece trufada de guiños técnicos y refinamientos sometidos al gobierno afortunado de la cocina ancestral. Es un diálogo entre memoria y presente, sin grandilocuencia, pero con una entrega absoluta y total.

La cebolla de Figueres al “cop de puny” se sirve en consomé acidulado y con ventresca de atún. La judía verde de Calonge se acompaña de romesco de garbanzos y menta, ventresca de pintarroja y pil-pil. La gamba roja (estamos en Palamós) es bocado sorprendente y divertido: tartarizada y metida en un sándwich crujiente con oreja de cerdo ibérico catalán. Placer crujiente y gelatinoso, marino y animal. Algunas propuestas se inspiran en el pasado gastro-literario del país: las crestas de gallo confitadas con “atmetllat” y gambita blanca son memoria viva, cocina histórica rescatada y actualizada del “Sent Soví”, recetario del siglo XIV que convive en la estantería con otro histórico, el Llibre del Coch. La Cort del Mos es feliz reinterpretación, cocina actual, excelente y catalana, sin rastro de clichés ni de caricaturas.