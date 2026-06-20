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150 restaurantes que importan

Compartir Barcelona: alta cocina para comer entre sonrisas

Nil Dulcet dirige una maquinaria gastronómica afinada, luminosa y coral: platos al centro, producto reconocible y giros inesperados

Sardinas en el Restaurante Compartir Barcelona

Sardinas en el Restaurante Compartir Barcelona / Manu Mitru / EPC

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Òscar Gómez

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En Compartir Barcelona la cocina no se entiende como una sucesión de platos, sino como una coreografía de precisión. Así es la cocina de la excelencia, culinaria del gusto y del disfrute, pero también de la exactitud. Al frente de esa maquinaria del placer que nunca cesa está Nil Dulcet, figura discreta pero decisiva dentro del universo Disfrutar, creado por los cocineros Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas.

Aunque tenga un hermano mayor en Cadaqués, Compartir Barcelona no es una simple copia urbana. Es una propuesta con identidad propia, aunque comparta ADN fraternal. Los platos están pensados para ocupar el centro de la mesa, para circular entre sonrisas y varios comensales. Se trata de convertir la experiencia en algo menos solemne y más conversacional, pero sin renunciar a una altísima exigencia técnica.

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El restaurante intenta trasladar algo del paisaje de Cadaqués a Barcelona. Hay luz, amplitud, cocina vista y platos que revelan la tensión conceptual entre la sofisticación técnica y la aparente sencillez. El espárrago blanco con anchoa, almendra, mostaza y sorbete de espárrago. Los huevos fritos “ilustrados” con salmón marinado, wakame y vinagreta cítrica. El “Panchino” relleno de tartar de ternera y coronado con un huevo frito de codorniz. Son platos ejemplares que comparten y representan la mezcla virtuosa entre producto reconocible y el giro inesperado. Esto, junto a la degustación comunitaria, define buena parte de la personalidad gastronómica de la casa.

Compartir Barcelona

Carrer de València, 225, Eixample, 08007 Barcelona

Tel: 936 24 78 86

https://www.compartirbarcelona.com/

Precio medio: 60 euros

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