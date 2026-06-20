Cocina Hermanos Torres: una cocina abierta que es una declaración de principios

'Cocina' es el resultado de todo lo que degustas: la cocina de los hermanos Torres. 'Cocina' es también el espacio donde los productos se transforman en elaboraciones, platos y placer. Y es en esa 'cocina de los Torres' donde comes: las mesas del restaurante se intercalan entre las tres cocinas centrales, integradas, de la misma manera que la grasa sabrosa marmolea las carnes del Wagyu. En esta casa la alta cocina es un espectáculo abierto a la mirada, y también una reivindicación del oficio manual: Sergio y Javier Torres, aún con el brillo mediático (inevitable) y la gloria de las tres estrellas Michelin, siguen cocinando. En tiempos de chefs convertidos en directores de orquesta que apenas tocan el instrumento, verlos frente al fuego, sartén en mano, es más que placentero, es ejemplar.

Son ochocientos metros cuadrados abiertos en trescientos sesenta grados para enaltecer una cocina de belleza en el paladar y sincera ambición estética. La doble hermosura por bandera. Pongamos ejemplos: crujiente de rubia gallega madurada, jamón de bellota, romero y tomillo. Un bocado de joyería gastronómica. Champiñón botón silvestre con escabeche de hongos y tuétano. El bosque metido en la boca. Eucalipto, fresita del Maresme y pesto de hoja de perilla. Dulzor, acidez ligera y anisado sutil. El triunfo de lo delicado. Cocina Hermanos Torres no impresiona tanto su tamaño o por lujo (que también), sino por demostrar que la base lo bueno es cocinar bien, cocinar mucho y seguir manchándose las manos.