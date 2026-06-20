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150 restaurantes que importan

Cocina Hermanos Torres: una cocina abierta que es una declaración de principios

Más allá de la escenografía, Cocina Hermanos Torres emociona porque sus chefs siguen al pie del fogón, cocinando de verdad

Plato de Cocina Hermanos Torres, de Sergio y Javier Torres.

Plato de Cocina Hermanos Torres, de Sergio y Javier Torres. / JOAN CORTADELLAS / EPC

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Òscar Gómez

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'Cocina' es el resultado de todo lo que degustas: la cocina de los hermanos Torres. 'Cocina' es también el espacio donde los productos se transforman en elaboraciones, platos y placer. Y es en esa 'cocina de los Torres' donde comes: las mesas del restaurante se intercalan entre las tres cocinas centrales, integradas, de la misma manera que la grasa sabrosa marmolea las carnes del Wagyu. En esta casa la alta cocina es un espectáculo abierto a la mirada, y también una reivindicación del oficio manual: Sergio y Javier Torres, aún con el brillo mediático (inevitable) y la gloria de las tres estrellas Michelin, siguen cocinando. En tiempos de chefs convertidos en directores de orquesta que apenas tocan el instrumento, verlos frente al fuego, sartén en mano, es más que placentero, es ejemplar.

Son ochocientos metros cuadrados abiertos en trescientos sesenta grados para enaltecer una cocina de belleza en el paladar y sincera ambición estética. La doble hermosura por bandera. Pongamos ejemplos: crujiente de rubia gallega madurada, jamón de bellota, romero y tomillo. Un bocado de joyería gastronómica. Champiñón botón silvestre con escabeche de hongos y tuétano. El bosque metido en la boca. Eucalipto, fresita del Maresme y pesto de hoja de perilla. Dulzor, acidez ligera y anisado sutil. El triunfo de lo delicado. Cocina Hermanos Torres no impresiona tanto su tamaño o por lujo (que también), sino por demostrar que la base lo bueno es cocinar bien, cocinar mucho y seguir manchándose las manos.

Cocina Hermanos Torres

Carrer del Taquígraf Serra, 20, Les Corts, 08029 Barcelona

Tel: 934 10 00 20

https://cocinahermanostorres.com/

Precio: Menú degustación, 320 euros.

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