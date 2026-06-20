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Citrus del Tancat: creatividad, cítricos y el Delta

Aitor López practica una cocina creativa y autoral donde los cítricos de la finca y el Delta del Ebro definen el paisaje en el plato.

La cocina creativa de Citrus del Tancat

La cocina creativa de Citrus del Tancat / JOAN REVILLAS / EPC

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Òscar Gómez

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Citrus del Tancat (una estrella Michelin) está situado en un recinto completamente amurallado que alberga una antigua masía del siglo XIX, ahora convertida en un hotel señorial. Cuenta con huerto propio y un ejército luminoso de miles de naranjos en flor. Esta es la casa de Aitor López y su cocina, donde los cítricos tienen un papel relevante porque definen buena parte de la personalidad gastronómica de la zona, justo donde Tarragona se encuentra con Castellón. El otro gran polo gastronómico es el Delta del Ebro, también presente en la cocina creativa y autoral de Aitor.

El chef no utiliza el entorno como postal, sino como alfabeto. Cítricos de la finca, crustáceos, jugos marinos, acidez, salazón, grasa elegante. El cocinero explora en el Mediterráneo y en lo cercano para descubrir, revelar e interpretar sus secretos. La perdiz cocinada a la brasa la acompañan con un jugo de col asada, coles de Bruselas con mantequilla y parfait de perdiz (plato de inspiración Balear). El fricandó es otra reinterpretación afortunada, los rovellons se combinan con trompeta de la muerte y trufa de temporada. Potencia micófaga desatada. Postres gastronómicos de alto voltaje con el uso de la levadura fresca y su particular sabor a fermentación ligera. Llega en forma de helado junto a gajos de melocotón en conserva elaborado en la casa, espuma de manzanilla y crema de mantequilla tostada emulsionada con lías de moscatel. Sutileza, creatividad y complejidad. El territorio en la boca. Un postre sideral.

Citrus del Tancat

C N-340 Km 1059 (Sol de Riu, 43530 Alcanar, Tarragona

Tel: 977 73 71 94

https://citrusdeltancat.com/

Precios: menús de 112 euros, 92 euros y 55 euros.

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