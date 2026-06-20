El Celler de Can Roca: el arte de convertir la memoria en futuro gastronómico

Los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca son discurso gastronómico categórico que se expresa sin necesidad de levantar la voz. La suya es una manera de estar en el mundo a través de la perfección reflexionada y la sensibilidad extrema. El alcance es planetario, su cocina es sideral. Comer en el Celler (tres estrellas Michelin) es recorrer el tiempo sin moverse de la silla. Desde la alta cocina, que, de tan perfecta, a veces parece ingrávida, los bocados son páginas que se abren, y en el fondo, bajo décadas de evolución, hay un poquito de la cocina primigenia del bar familiar. Los Roca no olvidan sus raíces, ni tampoco prescinden del entorno. En el Celler llevan años de trabajo para meter el paisaje en sus platos.

La creatividad desbordada atraviesa su cocina de manera transversal. Hay vanguardia en lo dulce, en lo salado, en los platos principales y en los pequeños snacks. En el Celler, la catalanidad culinaria no se conserva y ya está. Se expande y se estira hacia territorios inesperados sin perder el fundamento que la sostiene. Sin perder la verdad. En manos de Josep, el vino no sólo acompaña: dialoga. Cada botella propone un camino gastronómico paralelo, es la suma de dos relatos que avanzan a la vez y se cruzan en el paladar. Tras décadas de éxito acumulado, lo extraordinario del Celler no es el reconocimiento, ni la dificultad para reservar. Lo excepcional es que siga girando sobre el mismo eje invisible: trabajar, cuidar, recordar, innovar. El Celler no es solo un restaurante, es una manera de cuidar lo que vendrá.