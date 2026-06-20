La Cava: una casa de comidas donde el territorio se mastica

La Cava es una casa de comidas contemporánea, de espíritu popular, cocina inquieta y un fuerte compromiso ético con el territorio y los productores que lo habitan. El cocinero Albert Marimon conduce la aventura a través de una gastronomía informal y divertida, platos y platillos donde el producto se muestra sabroso y bien combinado, con referencias claras a elaboraciones tradicionales sin renunciar a incluir acentos y guiños de otras cocinas. Es una cocina militante, donde los platos son también un discurso que se mastica: proximidad, estacionalidad y respeto a los pequeños productores como máxima culinaria imposible de negociar. El local transmite esa misma filosofía a base de mostrarse y mostrar la estructura sin tapujos: neveras de acero en el comedor, pizarras con los platos garabateados, mesas algo próximas, bullicio, ritmo de cocina y servicio. Vida.

Algunos platos y platillos de temporada son la ensalada de escalivados, el huerto en la mesa, carnosamente pasado por la llama. Lentejas todo el año, otra cosa es como vayan pasando las propuestas en función de la climatología y la temporada. Alcachofas con mojo rojo canario, uno de los acentos acertadamente incorporados. Las espinacas, en pastel cremoso combinado con láminas de manzana (por supuesto, de Lleida) caramelizada. Costilla de cerdo en cazuela con coles, los guisos que no falten. ¿Hay novedad? Sí ¿Hay tradición? También, reinterpretada. Y sobre todo hay una propuesta consciente de platos reconocibles, pero no inmóviles en conexión directa con los pequeños productores de Tàrrega.