150 restaurantes que importan
La Cava: una casa de comidas donde el territorio se mastica
Albert Marimon cocina desde el compromiso con la proximidad, la estacionalidad y los pequeños productores
La Cava es una casa de comidas contemporánea, de espíritu popular, cocina inquieta y un fuerte compromiso ético con el territorio y los productores que lo habitan. El cocinero Albert Marimon conduce la aventura a través de una gastronomía informal y divertida, platos y platillos donde el producto se muestra sabroso y bien combinado, con referencias claras a elaboraciones tradicionales sin renunciar a incluir acentos y guiños de otras cocinas. Es una cocina militante, donde los platos son también un discurso que se mastica: proximidad, estacionalidad y respeto a los pequeños productores como máxima culinaria imposible de negociar. El local transmite esa misma filosofía a base de mostrarse y mostrar la estructura sin tapujos: neveras de acero en el comedor, pizarras con los platos garabateados, mesas algo próximas, bullicio, ritmo de cocina y servicio. Vida.
Algunos platos y platillos de temporada son la ensalada de escalivados, el huerto en la mesa, carnosamente pasado por la llama. Lentejas todo el año, otra cosa es como vayan pasando las propuestas en función de la climatología y la temporada. Alcachofas con mojo rojo canario, uno de los acentos acertadamente incorporados. Las espinacas, en pastel cremoso combinado con láminas de manzana (por supuesto, de Lleida) caramelizada. Costilla de cerdo en cazuela con coles, los guisos que no falten. ¿Hay novedad? Sí ¿Hay tradición? También, reinterpretada. Y sobre todo hay una propuesta consciente de platos reconocibles, pero no inmóviles en conexión directa con los pequeños productores de Tàrrega.
La Cava
Avinguda Raval del Carme, 8, 25300 Tàrrega, Lleida
Tel: 73 31 13 80
https://www.instagram.com/lacavadetarrega/
Precios: 30 euros.
- El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en la playa de l'Arrabassada en Tarragona
- Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna