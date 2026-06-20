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150 restaurantes que importan

Castell Peralada: el castillo donde la memoria y el presente se sientan a la mesa

Javi Martínez y Toni Gerez proponen una cocina contemporánea, un servicio excelente y un carro de quesos espectacular

La cocina afinada y contemporánea de Castel Peralada

La cocina afinada y contemporánea de Castel Peralada / Laura Galobardes/Castell Perelada / DDG

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Òscar Gómez

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En Castell Peralada el tiempo también se sienta a la mesa. Su comedor es una estancia donde las piedras guardan memoria y observan. Comer en un castillo, entre muros y torres que escala la hiedra no es precisamente un detalle decorativo: te entra por la retina la fuerza de la historia, es un diálogo constante e inevitable con lo que fuimos y Javi Martínez (cocina) y Toni Gerez (sala) no esquivan esta historia, sino que la invitan a participar.

En Castell Peralada (una estrella Michelín) la cocina, de factura contemporánea, atesora guiños y homenajes a la tradición y la historia. Es una mirada actualizada que recupera el legado de la cocina tradicional catalana. En sus menús “Innovación-Tradición” y “Ex Ex Experiencia Excepcional” te paseas por el huerto con el maíz escairat para luego proseguir recorriendo camino por el paisaje y el mar ampurdanés (vieiras en fricandó, lomo de conejo a la catalana, guisante del Maresme con bogavante y botifarra de perol o alcachofa con escabeche de cerveza). Preciosismo en el emplatado, elegancia en los sabores, definición y precisión técnica… pero, sobre todo, la tradición elevada a la máxima calidad.

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Toni Gerez es el maestro de ceremonias definitivo, la sala funciona como un reloj y la entrada del imponente carro de quesos provoca el silencio y la admiración general. Castell de Peralada es un ejercicio de negociación elegante con el tiempo. Una apuesta por recuperar la historia desde la excelencia y la mirada actual.

Castell Peralada

Carrer Sant Joan, s/n, 17491 Peralada, Girona

Tel: 972 52 20 40

https://www.castellperaladarestaurant.com/es

Precios: menús degustación de 140 euros y 165 euros. Carta 150 euros

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