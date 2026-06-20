Casamar: la esencia del Empordà cocinada con vistas a Llafranc

Visitar el restaurante Casamar es asomarse a un balcón donde el paisaje no se contempla: se mastica. Desde la magnífica terraza-comedor con vistas a la bahía de Llafranc, la cocina de Quim Casellas refleja la voluntad decidida y recia de traducir la esencia del territorio a un idioma comestible. Quim cocina como si cada plato fuese una frase escrita con tiempo y sal. La evolución es regresar a la esencia, esta es una máxima de la cocina de Quim Casellas, donde el producto no es un elemento más: es el argumento principal junto al respeto por una historia y una tradición culinaria que, en el Empordà, es particularmente rica y diversa.

Precisamente El Empordà aparece relatado en los platos de Quim, fragmentado en platos que llegan a la mesa con nombre y apellidos. Discípulo de Joan Piqué, Joan Roca, Fermí Puig y Carles Gaig, en sus espardeñas del Cap de Creus con sobrasada y alubia del Ganxet o en el lenguado salvaje con velouté de sus espinas y espárragos podemos devorar la cocina de la memoria y degustar lo mejor de las lonjas cercanas. Las verduras, el pulso de los huertos (cuentan con su propia huerta para proveer en parte la cocina del restaurante). Las carnes, la respiración de las granjas. Maria Casellas comanda la sala y Alex Peiró gestiona una bodega que complementa el discurso con vinos que también explican el territorio. Casamar no es únicamente proximidad, sobre todo, es pertenencia. Casamar es l’Empordà.