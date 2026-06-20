Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalTarragonaOla de calorOperación salida Sant JoanCáncerPlus UltraCrimen petancaFerran TorresBTSUcraniaMejor nota PAU
instagramlinkedin

150 restaurantes que importan

Casamar: la esencia del Empordà cocinada con vistas a Llafranc

Quim Casellas convierte la bahía de Llafranc en argumento gastronómico: mar, huerto, granjas y memoria ampurdanesa reunidos en una misma mesa

La cocina delicada de Quim Casellas en Casamar

La cocina delicada de Quim Casellas en Casamar / Restaurante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Òscar Gómez

Òscar Gómez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Visitar el restaurante Casamar es asomarse a un balcón donde el paisaje no se contempla: se mastica. Desde la magnífica terraza-comedor con vistas a la bahía de Llafranc, la cocina de Quim Casellas refleja la voluntad decidida y recia de traducir la esencia del territorio a un idioma comestible. Quim cocina como si cada plato fuese una frase escrita con tiempo y sal. La evolución es regresar a la esencia, esta es una máxima de la cocina de Quim Casellas, donde el producto no es un elemento más: es el argumento principal junto al respeto por una historia y una tradición culinaria que, en el Empordà, es particularmente rica y diversa.

Precisamente El Empordà aparece relatado en los platos de Quim, fragmentado en platos que llegan a la mesa con nombre y apellidos. Discípulo de Joan Piqué, Joan Roca, Fermí Puig y Carles Gaig, en sus espardeñas del Cap de Creus con sobrasada y alubia del Ganxet o en el lenguado salvaje con velouté de sus espinas y espárragos podemos devorar la cocina de la memoria y degustar lo mejor de las lonjas cercanas. Las verduras, el pulso de los huertos (cuentan con su propia huerta para proveer en parte la cocina del restaurante). Las carnes, la respiración de las granjas. Maria Casellas comanda la sala y Alex Peiró gestiona una bodega que complementa el discurso con vinos que también explican el territorio. Casamar no es únicamente proximidad, sobre todo, es pertenencia. Casamar es l’Empordà.

Casamar

Carrer del Nero, 3, 17211 Llafranc, Girona

Tel: 972 30 01 04

https://www.hotelcasamar.net/es/restaurante-llafranc-costa-brava

Precios: menú degustación 100 euros. Carta, 80 euros

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
  2. Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
  3. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  4. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  5. Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
  6. Un menor muerto y dos en estado crítico cuando se bañaban en la playa de l'Arrabassada en Tarragona
  7. Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
  8. La estafa telefónica

Israel reanuda sus ataques en Líbano con bombardeos que dejan ya seis muertos, entre ellos un militar

Israel reanuda sus ataques en Líbano con bombardeos que dejan ya seis muertos, entre ellos un militar

MV Agusta Brutale 1000 ABT: cuando el arte italiano se encuentra con la ingeniería alemana

MV Agusta Brutale 1000 ABT: cuando el arte italiano se encuentra con la ingeniería alemana

Compartir Barcelona: alta cocina para comer entre sonrisas

Compartir Barcelona: alta cocina para comer entre sonrisas

Dos diputados de ERC ultiman una plataforma para captar nuevos apoyos para Junqueras

Dos diputados de ERC ultiman una plataforma para captar nuevos apoyos para Junqueras

Reputación internacional y tobogán para sus exportaciones verdes: China vence en Irán sin pegar un solo tiro

Reputación internacional y tobogán para sus exportaciones verdes: China vence en Irán sin pegar un solo tiro

Citrus del Tancat: creatividad, cítricos y el Delta

Citrus del Tancat: creatividad, cítricos y el Delta

Castell Peralada: el castillo donde la memoria y el presente se sientan a la mesa

Castell Peralada: el castillo donde la memoria y el presente se sientan a la mesa

Cocina Hermanos Torres: una cocina abierta que es una declaración de principios

Cocina Hermanos Torres: una cocina abierta que es una declaración de principios