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Casa Fiero: la elegancia de la cocina clásica reconocible
Víctor Ródenas y Marc García recuperan las formas del restaurante clásico con cocina reconocible y golosa
Víctor Ródenas y Marc García actualizan el significado contemporáneo de restaurante clásico en Casa Fiero. Es un ejercicio interesante, ya que forman parte de una generación de cocineros que ha crecido entre la alta cocina contemporánea y la informalidad gastronómica. El afortunado resultado no es una versión fotocopiada del Maleducat, su proyecto triunfante en Sant Antoni. Casa Fiero tiene intención y estilo propio, y recupera algunos clásicos sin convertirlos en nostalgia ni en rigidez.
Espacio vestido con elegancia visual discreta, pero sin solemnidad excesiva. La ergonomía del comensal está bien estudiada: mesas amplias, confort absoluto, sin mantel, pero con una servilleta de tamaño generoso. No hay liturgia antigua, pero se percibe la voluntad de hacer sentir al cliente que está siendo atendido con las suaves maneras de los buenos restaurantes clásicos, donde el servicio parece casi un masaje. La cocina es una apuesta firme por los pescados enteros, los platos de cuchara, los buenos fondos y las elaboraciones reconocibles. Croqueta de jamón ibérico de cremosidad intensa, huevos abuñuelados con gambitas peladas, papada y tomates confitados. Es cocina de goce directo, sin complejos. Se entiende sin necesidad de explicación. Cucharazos llenos de sabor en la carrillera con garbanzos y tendones o en los fideos a la cazuela con carnes y bacalao. Tradición y clasicismo sin rigidez. Quizá ahí está su mayor acierto: en Casa Fiero lo reconocible vuelve a ser muy deseable.
Casa Fiero
Carrer de Londres, 89, Eixample, 08036 Barcelona
Tel: 931 02 66 10
Precio medio: 40-60 euros.
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