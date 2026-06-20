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Carballeira: comerse galicia en la huerta de Lleida
Ángel Rodríguez, Tere y Héctor forman el engranaje familiar del Carballeira, una casa donde mandan el producto impecable y la hospitalidad clásica
Carballeira es un restaurante-marisquería enclavado en medio de la huerta de Lleida. 360 grados de huerta y un suspiro hasta el Atlántico (ventajas de los transportes y comunicación modernas, los pescados y mariscos llegan desde Galicia a diario). Ángel Rodríguez, Tere y su hijo Héctor forman un engranaje familiar que hace funcionar el restaurante con finura y encanto. El producto impecable y la hospitalidad clásica son los pilares principales de una gastronomía que no precisa recurrir a storytelling ni a relatos más o menos inventados: la calidad empieza en la lonja (y en el campo).
Las piezas de marisco aparecen vivas, brillantes, tensas. Es en esos casos cuando la cocina apenas las roza, para mantenerlas inmaculadas. Plancha exacta para las navajas, para el calamar. Fritura perfecta para el bogavante mediterráneo, guiso profundo la caldereta de gambas con garbanzos pedrosillanos. Saliéndonos del marisco, atención al rodaballo con morro y oreja de cerdo, un mar y montaña llevado al territorio y producto típico gallego. Arroces canónicos, tanto los caldosos (de bogavante) como los secos (de mariscos para señoritos, ya pelados y de kokotxas de bacalao, sepia y carabineros). Clasicismo cárnico con el solomillo de vaca con foie y salsa perigordina y los lingotes de pies de cerdo con gamba roja y salsa española. Ofrecen doble opción de menú: el del chef y el menú degustación completo, que es un paseo extenso, una parranda, un festexo. Una feira.
Carballeira
Ctra. Saragossa, N-IIA, Km. 457, 5, 25194 Lleida
Tel: 973 27 27 28
https://carballeiralleida.com/es/el-restaurante/
Precios: menús degustación de 100 euros y 135 euros. Carta 80 euros.
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