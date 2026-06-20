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Candlelight By Romain Fornell: la gran cocina de hotel que vuelve a brillar en la Costa Brava
Romain Fornell recupera el lenguaje de la gran cocina de hotel de raíz francesa, producto cercano y una elegancia que evita la nostalgia vacía.
Entrar en el Candlelight es entrar en un tiempo suspendido y felizmente recuperado. El comedor anida en el histórico Hostal de La Gavina, un escenario donde la historia del turismo moderno en la Costa Brava aún susurra, entre rocas y pinos inclinados por el viento. Aquí cocina Romain Fornell, con el soporte de Oriol Fernández. Romain cocina como quien ha heredado una llave antigua y pesada y no busca incendiar el presente, sino avivar una llama que nunca debería haberse apagado, la de la gran cocina de hotel de raíz francesa (en la carta, un homenaje a Francia: Pâte en croûte, Foie gras y avellana). Es una cocina injertada del producto cercano, donde cada plato sabe desplegar elegancia discreta y sacar máximo partido a la despensa que nace, crece, nada y camina sobre el entorno (Serviola y caviar, Buñuelo de bacalao, Gamba roja de Palamós con su coral y caviar).
Más allá de cada elaboración, late la idea de recuperar un lenguaje que parecía olvidado, no desde la copia, sino desde la reinterpretación. Es como si Fornell cocinara conversando con su propio linaje (su abuelo ya era cocinero en París) y con el paisaje de la Costa Brava, ventoso, marino y asalvajado. El espacio acompaña luciendo bellos candelabros que iluminan la madera noble, las columnas han visto desfilar largos veranos vestidos con lino blanco y guardan conversaciones olvidadas. La bodega afina el discurso sin pretender robar el protagonismo, y el servicio sostiene el conjunto con una elegancia clásica y eficaz.
Candlelight By Romain Fornell
Plaça Roserar, s/n, 17248 S'Agaró, Girona (Hostal La Gavina)
Tel: 972 32 11 00
https://www.lagavina.com/restaurante-candlelight-costa-brava/
Precio: menús degustación 140 euros y 160 euros. Carta 110 euros.
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