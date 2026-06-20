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150 restaurantes que importan

Can Feu: mantel, oficio y buena cocina catalana en el sur de Sabadell

La familia Villagrasa ha construido durante cinco décadas un restaurante ajeno a modas, con un servicio atento y el producto como bandera

Restaurante Can Feu de la familia Villagrasa.

Restaurante Can Feu de la familia Villagrasa. / Delegaciones

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Òscar Gómez

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Entre naves y calles proletarias, en el sur de Sabadell, Can Feu es un restaurante sorprendente por su corte clásico, su estética elegante y su porte algo señorial. Un restaurante con mantel y oficio. De hecho, es un restaurante marisquería, que por ubicación probablemente desafía la básica lógica empresarial y, lo que sobre el papel parecía una suma de decisiones arriesgadas (ubicación, concepto, ambición), funciona con una naturalidad desconcertante.

La familia Villagrasa está tras la aventurera propuesta. Pep Villagrasa junto a sus padres, que dieron el primer paso en el camino de baldosas doradas hacia la cocina de Oz, han edificado durante cinco décadas una cocina y un servicio exitoso, ajeno a modas y previsiones. El resultado es un restaurante amplio y cómodo donde brilla la cocina catalana tradicional completamente sincronizada con la estacionalidad. Cocina de mercado actualizada. El producto por bandera y la tradición como ariete percutor para abrir las puertas del cielo del paladar.

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La carta es extensa, deliberadamente heterogénea. Los mariscos y pescados, grandes protagonistas, conviven en elaboraciones reconocibles con otras más contemporáneas. Fértil gastro-diversidad, en ocasiones transitamos lo cotidiano, en ocasiones visitamos lo singular. Canelones, paellas, ensaladas y ensaladillas. Rustidos, frituras, guisos y brasa como técnicas de cocción. El arroz, en este sentido, actúa como síntesis: producto, caldo y punto buen punto de cocción.

Can Feu

Carrer del Pintor Borrassà, 45, 08205 Sabadell, Barcelona

Tel: 937 26 27 91

https://www.restaurantcanfeu.com

Precio medio: 55 euros.

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