Ca l’Ignasi: una casa de comidas de montaña y librepensante

Ca l’Ignasi no se entiende sin su entorno. Su cocina nace, crece y se desarrolla en relación directa con el mismo. Sin filtros ni artificios, Ignasi Camps y Laia Cano trabajan con la lógica de quien prioriza el origen y el ciclo natural del producto. El restaurante se define como una casa de comidas de montaña, pero esa etiqueta, que funciona a nivel conceptual, no es ningún limitante. Quizá falta la palabra “libre” para entender mejor la suculencia de la propuesta. Ca l’Ignasi es una casa de comidas de montaña y librepensante.

La cocina combina sencillez aparente (todo es reconocible a la vista, códigos de la tradición catalana ortodoxa) junto a un conocimiento técnico profundo, a menudo oculto por la estética ruralista (aunque hermosa) que lucen los platos. Sus elaboraciones parten de ingredientes cercanos y se construyen con capas de precisión acumulada. Sofregits, setas, arroces afinados en horno de leña, carnes de cocción lenta, rostits y picadas. Entre los platos, pollo ecológico rostit con ciruelas y piñones, bacalao al horno de leña con samfaina, huevo frito de oca con patatas al vino rancio.

Noticias relacionadas

Laia construye la carta de vinos siguiendo el mismo criterio: pequeños elaboradores y proximidad geográfica. La idea esofrecer botellas con identidad y alejadas de lo previsible. También ofrecen esmorzars de forquilla. Ca l’Ignasi busca seducirte desde la autenticidad. Es una casa donde el paisaje se traduce en plato. Para Ignasi y Laia cocinar es, sobre todo, una forma de “estar”.