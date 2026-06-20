Ca l’Enric/Hostal de Ca l’Eric: la Vall de Bianya cocinada desde el cariño y la tradición

Los hermanos Joan, Jordi e Isabel Juncà han tejido en Ca l’Enric (una estrella Michelin) una cocina que se parece al paisaje: ondulada, profunda, con claros de luz y zonas de sombra. Un menú largo, volcánico, donde cada pase es una capa que se superpone a la anterior hasta formar una cordillera compleja que no se recorre: se atraviesa. El antiguo hostal, nacido en 1882, es actualmente un restaurante que interpreta en clave contemporánea la cocina tradicional catalana. Lo hace desde la Vall de Bianya, un lugar inhóspito y aislado que los Juncà ponen dentro de las cazuelas.

En Ca l’Enric la cocina no empieza en el fuego, sino mucho antes, en la vida misma del producto. Aquí no se espera al final del viaje, al corte y al despiece. Los platos se piensan incluso cuando el producto aún vive y picotea. La cresta de gallo con ensaladilla de río, la sobrasada con boniato, el jabalí con col y trufa o la terrina de paloma torcaz con salsa de olivada y tomate son ejemplos de esta culinaria felizmente asilvestrada que la exquisita técnica y la reinterpretación contemporánea dulcifican sin conseguir domesticar completamente. Ojo a la becada, un plato que es, en si mismo, un pequeño templo.

HOSTAL DE CA L’ENRIC

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A pocos pasos de la casa madre, Hostal de Ca l’Enric es un refugio donde el tiempo se desacelera y la cocina no se exhibe: se recuerda, se revive, se reescribe. Es un homenaje a la madre, Dolors. Una conversación íntima entre la cocina de hoy y la de ayer. Platos de fonda, brasa y ejecución fina.