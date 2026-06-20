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150 restaurantes que importan

Ca l’Amador: cocina catalana libre y sabrosa al pie del Cadí

En pleno Parc Natural del Cadí-Moixeró, Diego Alías convierte territorio, memoria y desparpajo culinario en una experiencia memorable.

Cocina catalana en Ca l'Amador

Cocina catalana en Ca l'Amador / Txus García

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Òscar Gómez

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Barcelonauta, coge tu coche y acércate a la cara sur del Cadí, acércate hasta Ca l’Amador. Si no eres de Barcelona, acércate igual, desde donde sea, porque este es uno de los grandes restaurantes de cocina catalana actual. Diego Alías abrió en el año 2000 este restaurante (junto a sus padres, en su pueblo natal, tras haber estudiado en la Joviat de Manresa y haber cocinado con Martín Berasategui, Sergi Arola y Ferran Adrià), y desde entonces la familia ha construido una pequeña leyenda gastronómica. La cocina de Diego es creativa y audaz, resulta difícil clasificarla porque nace de una libertad alegre y contagiosa. Desde luego es una cocina de raíz y territorio porque en sus platos aparecen el Cadí (¡por supuesto!), la caza, el cerdo, las setas, los quesos, los arroces, los fondos y los guisos. También es una cocina de técnica exquisita que no resulta evidente a la vista.

¿Quién puede sorprenderse de encontrar una “tortilla vaga” en homenaje a Sacha Ormaechea en pleno Parc Natural del Cadí-Moixerò? Aquellos que no conozcan la personalidad libre y reflexiva tanto de Sacha como de Diego, en este sentido, muy parecidos los dos. Sopa de cebolla, trucha con pesto y guanciale, carpaccio de pies de cerdo con gambas (y almendras, y habitas y queso Serrat Gros) y “sarandonga”… arroz con bacalao. Literal, así se llama el plato, que remite a la parranda, al jaleo en el paladar. Rica oferta de bodega “expuesta”: los vinos no están en carta sino a la vista en las estanterías, bien ordenaditos y con el precio marcado. Ca l’Amador es único y sabroso. Coge el coche y acércate. Ya estás tardando.

Ca l'Amador

Carrer Llana, 9, 25717 Josa de Cadí, Lleida

Tel: 973 37 00 46

https://www.calamador.cat/

Precios: menús degustación de 63 y 67 euros. Carta, 50-60 euros

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