Caelis: Romain Fornell brilla combinando la gran tradición francesa y la cocina de autor

Caelis es el reino de Romain Fornell, chef francés con raíces profundas en Barcelona, donde lleva décadas brillando con su cocina elegante y personal. Ser cocinero francés es una mochila con siglos de peso histórico que las espaldas gastronómicas de Romain soportan con entereza y rigor. En su cocina coexisten la mirada ordenada y fundamental (en su caso, afortunadamente, no fundamentalista) del clasicismo escofferiano junto con el pálpito fresco y ligero de la modernidad que desde principios de siglo XXI ha dominado en Barcelona. El resultado es un estilo propio y singular, una personalidad gastronómica diferenciada.

Hablar de Caelis es hablar de alta cocina servida con elegancia, como corresponde a un restaurante con estrella Michelin desde el 2005 y situado dentro de un hotel de alta gama. Pero también estamos hablando de un interesante formato mixto que permite, además de la degustación clásica en mesa vestida con mantel de lino, la elección de la proximidad e interacción a través de la barra que abraza la actividad de la cocina y la expone en 360 grados. Una gran barra de acero y fuego en forma de U capaz de albergar hasta a catorce comensales que se sientan, literalmente, dentro de la cocina. En esa barra, todo sucede ante tus ojos. Un formato ideal para los gastro-voyeurs, que haberlos, haylos.

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El restaurante ofrece tres menús degustación (Tierra y mar, Celebración y Menú Vegetariano) donde la cocina se expresa a través de la excelencia técnica (dominio perfecto de los puntos de cocción, espectacular gamba con bouillabaise), a través del producto como protagonista (ternera de Girona en costra a las viñas del Priorat) y también a través de creaciones propias (la excelente combinación del buey de mar, coliflor y caviar) o de la reinterpretación de la tradición (lubina a la brasa con emulsión de piparras y velo marino). Una oferta de lujo que cuenta con una sala 'Caelis Privé', atendida por los chefs. También con propuesta de menú en fórmula de mediodía por 65 euros. En un restaurante estrella Michelin, 65 euros. Una oferta irresistible para comer un laborable y triunfar.