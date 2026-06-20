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Compartir Cadaqués: la cocina creativa viaja al centro de la mesa
Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas proponen platos sofisticados de apariencia sencilla pensados para ser compartidos en complicidad.
Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas arrancaron en 2012, en Compartir, un camino conjunto y trenzado frente al Mediterráneo. Aquí empezaron a traducir su inmensa herencia bulliniana a un lenguaje personal, un estilo propio y una cocina pensada para ser compartida. En el núcleo de la propuesta, el acto de poner platos en el centro de la mesa y dejar que las manos, las bocas, las miradas y la complicidad hagan el resto. En sus propias palabras, llevar “el pica-pica” un paso más adelante.
Compartir es un latido que busca el paladar comunitario. Y en este latido caben platos aparentemente sencillos pero construidos sobre una arquitectura técnica y conceptual impecable. Es una cocina moderna salpicada con elaboraciones tradicionales. En el salmonete a la catalana con patata asada y espinacas, donde la espinaca y los piñones para acompañar el pescado son puestos al día en un juego de texturas y sabores espectacular. En la ostra con granizado de naranja sanguina, el mar se cuela en la vajilla. Con las manitas de cerdo deshuesadas con gambitas y puré de coliflor, la tierra toma la palabra con el mar acompañando en una explosión de sabor profundo basada en depurar y afinar la tradición.
Todo está pensado para circular, para moverse, para no pertenecer a nadie en concreto. Los platos no llegan a la mesa como objetos cerrados, sino como invitaciones abiertas. Se porcionan, se desmontan y se reparten. Comer aquí es una coreografía espontánea y feliz.
Compartir Cadaqués
Riera de Sant Vicenç, s/n, 17488 Cadaqués, Girona
Tel: 972 25 84 82
https://www.compartircadaques.com/restaurante/
Precio: 80 euros
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