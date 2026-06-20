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El Brot: gastronomía radical en Vilavenut
Isaac Jover y Sergi Fàbregas han convertido una pequeña población del Pla de l’Estany en el escenario de una cocina directa, poderosa y profundamente ligada al territorio.
Vilavenut es una población de 96 habitantes y apenas un puñado de casas. Que Isaac Jover y Sergi Fàbregas escogieran esta ubicación para arrancar su aventura culinaria dice mucho de su intención y voluntad. El Brot se llama así porque todo tiene que ver con empezar, recomenzar, reconectar, asomar y abrir caminos. Isaac se formó en la Escola d’Hostaleria de Girona y fue jefe de cocina en el Casal el Forn de Girona. Sergi es licenciado en ADE y ambos se conocieron haciendo música punk-hardcore. Y así es también su cocina: poderosa, desenfadada, directa. Ellos lo llaman gastronomía radical.
Esta determinación conceptual se concreta en elaboraciones íntimamente ligadas al producto del territorio, la temporalidad anual, la ecología y la sostenibilidad. Alta protagonismo vegetal, aliños y salsas punzantes e imaginativas. Ensaladas con encurtidos hechos en casa, calabacines y calabazas de proximidad (calabaza japonesa cultivada en Pals y cocinada a la llama, con calabacín, berenjena, crema de queso “Voler volar” de Mas Alba, patata violeta, romesco y avellana). Las ensaladas cambian y mutan continuamente, están pegadas a la estacionalidad. Buenos arroces, con fondos ricos y complejos, como por ejemplo el de pulpo de roca con mejillones. Grano perfecto, Cocción sensacional. El cordero ecológico lo cocinan en terrina. La carrillera de ternera, la cocinan con ratafía y servidacon mini zanahorias, una delicadeza cárnico-vegetal. Son platos reconocibles, pero todos desde la interpretación personal.
El Brot
Carrer Can Salvi, s/n, 17833 Vilavenut, Girona
Tel: 972 57 24 61
https://www.gastronomiaradical.com/
Precios: menús de 23,50 euros y 55 euros. Carta:40 euros.
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