El Brot: gastronomía radical en Vilavenut

Vilavenut es una población de 96 habitantes y apenas un puñado de casas. Que Isaac Jover y Sergi Fàbregas escogieran esta ubicación para arrancar su aventura culinaria dice mucho de su intención y voluntad. El Brot se llama así porque todo tiene que ver con empezar, recomenzar, reconectar, asomar y abrir caminos. Isaac se formó en la Escola d’Hostaleria de Girona y fue jefe de cocina en el Casal el Forn de Girona. Sergi es licenciado en ADE y ambos se conocieron haciendo música punk-hardcore. Y así es también su cocina: poderosa, desenfadada, directa. Ellos lo llaman gastronomía radical.

Esta determinación conceptual se concreta en elaboraciones íntimamente ligadas al producto del territorio, la temporalidad anual, la ecología y la sostenibilidad. Alta protagonismo vegetal, aliños y salsas punzantes e imaginativas. Ensaladas con encurtidos hechos en casa, calabacines y calabazas de proximidad (calabaza japonesa cultivada en Pals y cocinada a la llama, con calabacín, berenjena, crema de queso “Voler volar” de Mas Alba, patata violeta, romesco y avellana). Las ensaladas cambian y mutan continuamente, están pegadas a la estacionalidad. Buenos arroces, con fondos ricos y complejos, como por ejemplo el de pulpo de roca con mejillones. Grano perfecto, Cocción sensacional. El cordero ecológico lo cocinan en terrina. La carrillera de ternera, la cocinan con ratafía y servidacon mini zanahorias, una delicadeza cárnico-vegetal. Son platos reconocibles, pero todos desde la interpretación personal.