Brichs: cocina catalana contemporánea en tierra de viñas

Situado junto al histórico edificio modernista de la Bodega Cooperativa de Falset, Brichs es una propuesta de cocina catalana moderna (con evidentes guiños y aportaciones de influencia clásica francesa) en un espacio luminoso de enormes ventanales, estética elegante y alta comodidad. Rafael Muria, también chef en Quatre Molins, su casa madre, propone el encuentro entre dos geografías aparentemente opuestas. Por un lado, la mineralidad austera del Priorat y el Montsant. Por el otro, la sensualidad marina del Mediterráneo. Lejos de resultar una mezcla forzada o un ejercicio de creatividad pretencioso, la carta es un balance equilibrado de platos brillantes de ambos paisajes. Dos mundos en un restaurante.

El mar, presente a través del carabinero con parmentier "Robuchon" o el carpaccio de dorada con vinagreta de limón y cebollino. El bacalao, imperial, de cocción exacta, se sirve con salsa de vino y mantequilla (beurre blanc) acompañado de algas y mejillones. Un plato goloso que engancha. El paisaje de interior, en divertido bocado de brioche crujiente de cordero con berenjena y yogur, la panceta con cebolla en escabeche o en la sabrosa terrina de pato. La suprema de pollo con múrgulas y estragón es otra elaboración destacada que combina la finura culinaria de una salsa brillante y bien ligada con la potencia del sotobosque que aporta la múrgula. Coherencia en la oferta de vinos, gran protagonismo de las D.O. Priorat y Montsant.