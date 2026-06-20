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Bresca: cocina contra el artificio y a favor del sabor

Con el Mediterráneo al otro lado de la calle, xavi Ferraté y Alba Roig cocinan el mar con fundamento y pasión

Plato del restaurant Bresca.

Plato del restaurant Bresca. / JOAN REVILLAS / Delegaciones

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Òscar Gómez

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Xavi Ferraté y Alba Roig llevan dando de comer bien en Cambrils desde el 2001. Bresca es un restaurante con fundamento, historia y sustancia, de los que construye gastronomía del país desde la militancia discreta. Es un restaurante elegante y cómodo, pero no necesita ninguna solemnidad impostada, ni en su cocina esencial ni en su comedor de elegancia clásica. La cocina de Xavi Ferraté se mueve con comodidad entre la aparente sencillez y un discurso sólido de quien ha desarrollado el pensamiento culinario. Como tantas zonas turísticas, Cambrils es un campo de minas de mediocridad explosiva. Ellos han sabido evitar el artificio y huir de la impostada rusticidad complaciente.

Sabores reconocibles afinados con sensibilidad contemporánea en la ensalada de caballa y berenjena y en la crema de hinojo con cigalas. La vieira, ligeramente dorada se termina en sala con la crema ligera de calabaza es buen ejemplo de su finura culinaria. Bordan los arroces (atención al de cigalas con longaniza, mar y montaña) e incluso ofrecen un interesante menú temático. El Mediterráneo no es una abstracción poética, porque está literalmente al otro lado de la calle: se puede degustar en formato clásico (suquet) o en divertidos bocados de creatividad amable (sepia con bulgur). La familia tiene su propia huerta, así que cuidan especialmente los vegetales. Bodega con protagonismo de vinos catalanes. En Bresca cocinan desde la convicción, la inteligencia práctica y una cierta ironía mediterránea.

Bresca

Carrer del Doctor Alexander Fleming, 4, 43850 Cambrils, Tarragona

Tel: 977369512

https://www.brescarestaurant.com/

Precios: menús de 26, 48 y 68 euros. Carta, 50 euros.

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