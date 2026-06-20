Boccatti: la marisquería de interior que el boca-oreja convirtió en leyenda

Boccatti pertenece a esa élite de restaurantes que la mayoría descubre por línea interna, por recomendación. Gracias a esa cadena antigua y eficaz del boca-oreja, donde los buenos comensales se pasan direcciones y recomendaciones como quien entrega una contraseña secreta. Así llegamos muchos al Boccatti, en Vic, y eso que llevan abiertos y cocinando la excelencia del mar desde 1978. Es una rareza luminosa encontrar una marisquería como esta en una ciudad de interior, te traen el mar entero y lo sientes yodado, salado y vivo en el paladar. Pescados salvajes y marisco escogido, del Atlántico y del Mediterráneo. Te traen lo mejor, esa es la gran prioridad. Y lo mejor, siempre es lo que está en temporada, así que esta es una cocina de estación y cambios de ciclo anuales.

Platos con protagonismo claro, sin necesidad de vestir de gala lo que ya es noble desde la punta de la concha hasta el final de la pinza o la última de las escamas. Cocina de precisión: cocciones exactas, puntos perfectos. La jugosidad marina lista para ser disfrutada en un comedor de azulejos verdes y una barra de aluminio que es una máquina del tiempo con vitrinas. El producto expuesto es una liturgia afortunada. Allí está el pescado del día, expuesto sin retórica, con la belleza directa de lo fresco. Cabrachos, rapes, rodaballos, cigalas, gambas, almejas, angulas, navajas, chipirones, setas cuando toca, habas tiernas cuando llega su temporada. No hay ni un ápice de impostura en este clasicismo ambiental, al contrario, es coherencia plena y dignidad absoluta. Gastronomía verdadera. Quizá por eso, está casi siempre lleno: si quieres disfrutar, tendrás que reservar. Otra gastro-señal, otra pista que señala el norte, siempre llenos. Será por algo.

Sala del restaurante Boccatti. / Restaurante

Al frente de las operaciones de cocina y sala está Josep Girabent, que compra, escoge, observa la temporada, reconoce el instante cuando una gamba, una seta, una alcachofa, una lubina o una ostra están en su momento álgido. La cocina siempre empieza antes del fuego, cuando seleccionas el mejor producto, ya estás cocinando. Después, en los fogones, Mari (M. Isabel García) sostiene la justa fama que ha convertido el restaurante en una dirección de confianza.

Unos calamares a la romana pueden ser gloria cuando el rebozado protege sin invadir excesivamente el mordisco, si la fritura convierte en crujiente al calamar sin que este pierda su propia voz, tierna y jugosa voz. Unas gambas de Palamós pueden convertirse en una comida entera si se comen despacio, con los dedos, con silencio, con respeto. Percibiendo en su cabeza la concentración entera del paisaje marino. ¡

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El servicio completa el retrato. Hay oficio clásico, proximidad y conocimiento en gestos que son casi ceremoniales. Por ejemplo, limpiar un pescado delante del cliente con la delicadeza de quien huye del simple espectáculo y se entrega a la cultura profesional. Además del mar entero, también hay sopas (¡sopas!), tortillas, carnes, arroces, setas y trufa, platos que han adquirido personalidad propia y que forman parte de la memoria de sus habituales. Boccatti es emocionante, además de sabroso e histórico. Pásalo.