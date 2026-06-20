150 restaurantes que importan
Bo.TiC: producto, precisión y mirada autoral en el Empordà
Albert Sastregener y Cristina Torrent reinterpretan la tradición con platos como el pollo con bogavante o el arroz de montaña con ciervo a la brasa
Bo.TiC, es un restaurante que, más allá de atesorar dos estrellas Michelín, es un destino inevitable para los gastrónomos interesados en conocer cómo la cocina tradicional catalana puede desarrollarse desde una visión creativa y autoral. Albert Sastregener y Cristina Torrent han conseguido desarrollar su propio lenguaje culinario. El cocinero se formó en cocinas donde el conocimiento se transmite como un susurro preciso, con maestros como Joan Roca o Salvador Brugués. Con el tiempo se fue afinando una mirada que hoy se reconoce con claridad.
La cocina de Albert avanza con paso firme apoyándose en el producto y el sabor como grandes protagonistas, pero sin renunciar a la perfección técnica. El pollo con bogavante es mar y montaña combinatorio: terrina y gyozas. La brandada de bacalao con gelée de piquillo, crema de pan y tomillo con tartar de bacalao, es un bocado delicado, intenso y preciso con distintas formas de disfrutar el pez más salado del mar. Son platos que no necesitan disfraz porque hablan desde la verdad. El arroz de montaña con ciervo a la brasa concentra el paisaje a cucharadas, otro bocado que conecta pasado y presente sin necesidad de explicaciones. Servicio impecable a cargo de Cristina y su equipo. Bodega de 900 referencias. Sala luminosa y elegante, una antigua carpintería de carruajes con 110 años de antigüedad que en 2017 fue restaurada para convertirse en el local actual. Bo.TiC lo tiene todo, cocina singular, servicio y sala impresionantes. Es un “restaurante total”.
Bo.Tic
Avinguda Costa Brava, 6, 17121 Corçà, Girona
Tel: 972 63 08 69
Precios: menús degustación de 90 euros, 190 euros y 250 euros
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