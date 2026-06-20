150 restaurantes que importan
Besta: Manu Núñez une el Atlántico y el Mediterráneo en Barcelona
El restaurante cruza las despensas gallega y catalana en menús sorprendentes con fuerte identidad marina.
En Besta la cocina de Manu Nuñez rinde homenaje a las despensas gallega y catalana. Atlántico y Mediterráneo combinados para mayor gloria del yodo, la escama, la concha y la sal. No hay carta convencional, sino menús degustación sorpresa cuyos platos se revelan al final en una decisión que no es caprichosa: se trata de evitar prejuicios y permitir que lo nuevo tenga una oportunidad.
Sin desterrar la carne, Besta ha decidido concentrarse en mariscos, moluscos. Pero no lo hace desde el tratamiento elemental que suele asociarse a la marisquería clásica, aquí el pescado se estudia, se madura, se fermenta, se ahúma, se convierte en objeto de investigación casi obsesiva. Tal como explican ellos mismos: “sabores intensos, notas ácidas y contrastes que despiertan los sentidos. exploramos con pasión la integración de la carne en combinaciones poco convencionales, como la unión de sabores marinos y terrestres”. ¡En esta cocina pasan cosas!
El restaurante, pequeño en dimensiones pero ambicioso en intención, cuenta con una barra al fondo —la llamada Mesa del Chef— pensada para acercar todavía más la cocina al comensal donde las cosas suceden ante tu mirada: se abren conchas, se terminan platos y, en definitiva, se oficia la partida de mesa fría. Marta Morales dirige sala y bodega, que se concentra en productores de pequeña escala, tanto gallegos como catalanes. En Besta hay riesgo, hay personalidad, hay singularidad y hay vida. En Besta, hay cocina.
Besta
Aribau, 106. Barcelona
Tel: 930.198.294
https://www.bestabarcelona.com/
Precio: Menús degustación de 78 y 95 euros.
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