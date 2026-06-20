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Barquet: el templo del romesco en Tarragona ciudad
Anna y David Solé lideran la cuarta generación de El Barquet, una casa dedicada con pasión a la cocina tradicional catalana.
La abuela Angeleta inauguró el local donde se encuentra el Barquet hace ya más de cincuenta años, así que el recorrido culinario de esta familia tiene mucho poso, mucha historia y compromiso acumulado. Anna y David Solé comandan el Barquet actual, con David (su padre) en la cocina. Son la cuarta generación, se dice pronto, y en el Barquet lo que vas a encontrar es una declaración de amor a la cocina tradicional catalana. AMOR, con todas las letras y a lo grande. David es un cocinero sabio y estudioso, un literato que ha quemado pestañas con los recetarios históricos catalanes. Lo importante, claro: es un cocinero que cocina. Y cocina sabroso. Su romesco es uno de los imprescindibles de la ciudad donde nació el romesco, no como salsa, sino como picada marinera que de rica y versátil se terminó convirtiendo en guiso de barca. Luego pasó a ser salsa. David cocina la raya arromescada y la sirve con mantecosas alubias blancas. También elabora romesco de atún e incluso te cocina un romesco de arroz con bonito a la cazuela si hace falta.
Más allá del imperial romesco, el Mediterráneo entero parece estar metido en la carta: Gambas, ortigas de mar, sepietas, cananas, canyuts del Delta y todos los demás bichos que por el mar nadan. Diecisiete opciones de arroz habitan la carta. Excelente oferta de postres, a cargo de Anna. Atención al flan de Chartreuse y a las bolitas de coco con curry. Sala a cargo de David (hijo), bodega con especial atención y cariño a los vinos con D.O. de las comarcas cercanas.
Barquet
Carrer del Gasòmetre, 16, 43001 Tarragona
Tel: 977 24 00 23
https://restaurantbarquet.com/
Precios: menús degustación 46 euros y 50 euros. Carta, 45 euros.
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