Aq: alta cocina junto a la catedral de Tarragona

Ana Ruiz y Quintín Quinsac abrieron Aq en 2004 frente a los recios muros de la catedral gótica de Tarragona. Si durante una primera etapa conquistaron el paladar en base a una cocina y una oferta de alta gastronomía estandarizada, en 2016 decidieron pegar un volantazo gastronómico. Aburridos de la alta cocina y del menú degustación, simplificaron su cocina buscando una fórmula más directa que permita una mayor interacción con el comensal, donde el desenfado convive con la calidad y la técnica es un recurso y jamás un destino. Y en esas persisten, hoy en día convertidos en uno de los grandes referentes gastronómicos de la ciudad, su comedor-barra permite degustar mientras los ves oficiar en directo (también tienen mesas “convencionales”, para quien prefiere estar más a su rollo o mayor intimidad).

En su carta (cambiante y pensante, Ana le da al magín una barbaridad) podemos encontrar hits como el falso ravioli de gamba roja de Tarragona al ajillo, el coulant de pulpo con patata, huevo, pimentón y butifarra o las patatas bravas en lingote, superposición de finas capas de patata laminada, prensada, asada y frita al pase. Las sirven con romesco picante (estamos en Tarragona) y alioli/ajonesa. Otras delicias: el brisket de cerdo ibérico con ensalada de col o el “cevichescabeche” de lubina. La cocina de Ana es una cocina de sabrosa libertad, no busca la ruptura sino el cruce de recetas, formatos y memorias. Sigue siendo alta cocina, pero no necesita el disfraz de la solemnidad.