L’Antic Forn: el restaurante kaiseki escondido en Cervera

Un restaurante de cocina japonesa inspirada en la fórmula kaiseki es inesperado en Cervera, tanto como encontrarlo bajo una sala abovedada de aire rústico medieval. Sergi Ortiz es un cocinero iconoclasta y su propuesta es absolutamente singular, además de estupenda. Cocinar kaiseki obliga a cocinar estacionalidad y además, hacerlo desde la perspectiva, el objetivo y las metodologías de la alta cocina. La decisión para explorar este camino la tomó el cocinero tras pasar un tiempo de stage en el Dos Palillos de Albert Raurich. Partiendo desde ahí, ha desarrollado una vía culinaria personal, autodidacta y rigurosa. Sergi es capaz de llevar las técnicas y el léxico culinario japonés al contexto de Cervera sin necesidad de convertirlos en exotismo simplón. Producto de proximidad, sensibilidad Slow Food y técnicas japonesas reinterpretadas desde el corazón de la comarca de La Segarra. ¿Quién da más?

Sus menús se estructuran en secuencias, conjuntos de pequeñas elaboraciones conectadas conceptualmente a través del producto principal, la técnica o algún otro concepto y funcionan como una unidad narrativa, conceptual y sensorial. Takikomi de setas, chawanmusi de judía y careta de cerdo, trucha flambeada con espárrago silvestre, tosazu y rabaniza son algunos de los bocados-maravilla de esta cocina cambiante y dinámica. Otro ejemplo de temporalidad: los calçots, en kakiage (tempura en tiras finas) bañados con beurre blanc, huevas y wasabi. L’Antic Forn es un restaurante tan único como excepcional.