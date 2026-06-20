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Amar: el restaurante de Rafa Zafra donde el mar se vuelve deseo
En el histórico Hotel El Palace Barcelona, Rafa Zafra firma una cocina refinada, voluptuosa y viva
En Amar, dentro del histórico Hotel El Palace Barcelona, Rafa Zafra ha construido una propuesta que entiende e interpreta perfectamente el lugar que ocupa, un gran comedor de hotel, con columnas, molduras doradas y una cierta idea de opulencia clásica. Pero ha sabido construir una cocina que evita el acartonamiento del lujo antiguo y se muestra fresca y vivaz. En Amar se come fantástico porque el cocinero apuesta por el placer goloso, inmediato, el producto excelente y el guiso bien hecho.
Zafra sabe moverse entre el refinamiento y el deseo. Amar juega desde el nombre: querer, desear, apreciar, sí, pero también “a mar”, del mar, del Mediterráneo, nuestro mar. Amar el mar, uno de los títulos que aparecen en su carta: gamba de Roses, Langosta a la brasa, Pescado de roca a la catalana. Amar los clásicos: lenguado a la Meunière, langosta a la cardenal, solomillo Rossini. Son estos últimos homenajes y amor a la cocina clásica francesa, que se sirvió durante décadas en los salones que hoy ocupa Amar.
La sala acompaña esa idea con precisión. Hay barra de entrada, bodega visible, carros que recorren el comedor y una puesta en escena pensada para reforzar la sensación de gran restaurante sin caer en la frialdad estéril del protocolo. Rafa Zafra parece más interesado en seducir que en impresionar, en acariciar la sensibilidad del comensal. Amar es equilibrio entre el gran lujo y el placer inmediato, entre el oropel dorado del palacio y la certeza sensorial del buen producto (muy) bien cocinado.
Amar
Gran Via de les Corts Catalanes, 668, Eixample, 08010 Barcelona
Tel: 93 103 99 88
Precios: menú degustación 210 euros. Carta, 150 euros.
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