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Almarge: felicidad gastronómica en los márgenes de Barcelona
Germán Franco y Marta Rombouts desplazan ligeramente el recetario tradicional para encontrar nuevos matices y cocinarlo a gran nivel
Almarge es una demostración palmaria de que no todo empieza y termina en la gran capital. En los márgenes de Barcelona habita también la gastro-felicidad. Es una cocina que se mueve entre lo cercano y lo aprendido, entre la memoria adoptada (y adaptada) en suma virtuosa con el oficio adquirido. Germán Franco y Marta Rombouts han construido un espacio donde las referencias a la tradición no se exhiben como simples etiquetas, se integran y se refinan de forma natural en el discurso. Cocina bien hecha, cocina rica, cocina buena. Gastronomía de gran nivel sin necesidad de lujos pomposos. Cocina catalana. Tradición desde la mirada personal.
La trayectoria del chef, vinculada a Jordi Vilà, se aprecia en la forma de abordar el recetario, con una mirada atenta a lo tradicional, pero con capacidad para desplazarlo ligeramente y encontrar caminos nuevos. No desde la ruptura, sino desde el ajuste. Platos como la raya con capipota rozan la perfección. El mar y montaña elevado, donde el pescado aporta la textura y las gelatinas marranas (con matiz escabechado) desatan el sabor. El pimiento escalivado y muy confitado que sirven acompañado de queso fundido es dulce poesía vegetal.
Marta propone una selección de vinos que refuerza la identidad incidiendo en pequeñas producciones, elaboraciones con carácter y una voluntad clara de acompañar sin imponer. Almarge no busca la grandilocuencia, sino ofrecer una cocina honesta y sensible. Sin embargo, poco a poco, desde su cocina sabrosa y su coherencia acorazada, se han convertido en un referente.
Almarge
Carrer de Lleó, 79, 08911 Badalona, Barcelona
Tel: 938 24 71 90
https://www.instagram.com/almarge.restaurant/
Precios: 50-60 euros
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