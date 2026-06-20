L’Aliança d’Anglès: alta cocina rural que emociona sin artificios

Entrar en l’Aliança d’Anglès (una estrella Michelin) es como abrir un álbum familiar que sigue aún sigue escribiéndose hoy en día. Los techos altos, la luz filtrada y las maderas ennoblecidas son el marco donde la familia Feliu ha construido una sólida y profunda historia gastronómica. Ellos transformaron un antiguo café social de agricultores y ganaderos en uno de los grandes referentes de la alta restauración rural del país. Tras la icónica fachada amarilla del edificio, hay historia, hay cocina y hay familia.

Cristina Feliu y Àlex Carrera (cocinero formado en altas cocinas como las de Mugaritz, Neichel, Drolma y El Celler de Can Roca) son el actual dueto y motor creativo. Su oferta culinaria, basada en la verdad del territorio (sus productos y sus platos tradicionales, que sirven como base para reinterpretarlos con mirada moderna) es capaz de emocionar sin necesidad de caer en la teatralidad o la vacuidad estética. Es una cocina refinada, también en la composición y presentación de los emplatados, pero sobre todo es una cocina sabrosa y elegante. El protagonismo siempre lo tiene el sabor. Pongamos algunos ejemplos: El tartar de sepia y mongeta de Santa Pau con velo y caldo frío de tomate, es un humilde empedrat elevado a plato sublime de quirúrgica precisión. La cebolla rebozada con consomé y queso de cabra demuestra cómo un producto humilde puede llegar a adquirir densidad emocional. Bodega con más de 350 referencias, mezcla de clásicos y de pequeños productores.